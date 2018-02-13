ЗМІ: В ГПУ нібито не знали про видворення Саакашвілі, розслідування триватиме

Розслідування справ щодо лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі триватиме попри його видворення з України, про підготовку якого в Генпрокуратурі нібито не знали.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, відповідаючи на запитання, що буде з кримінальними провадженнями, в яких фігурує Саакашвілі, пише УНІАН.

За її словами, операція Держприкордонслужби України з видворення Саакашвілі до Польщі стала для Генеральної прокуратури несподіванкою, оскільки прикордонники не попереджали про це ГПУ.

При цьому Сарган наголосила, що в Україні досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо Саакашвілі не закрито, вони триватимуть і далі.

На запитання, у який спосіб проводитимуться ці слідчі дії, виходячи з того, що він вже за межами України, Сарган зазначила, що сьогодні ще не може сказати, однак завтра ГПУ "визначиться з вирішенням цієї проблеми".

Раніше, в інтерв'ю ТСН генпрокурор Юрій Луценко розповідав, що у Саакашвілі є вибір: поїхати у Грузію у тюрму, добровільно виїхати у Нідерланди до сім'ї чи бути висланим у Польщу, звідки він незаконно в'їхав.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

10 лютого у Нацполіції повідомили про початок оперативно-профілактичної операції "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

У листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.