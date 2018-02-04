Полиция насчитала 2,5 тысячи участников "Марша" Саакашвили

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что участие в мероприятиях в центре Киеве 4 февраля приняли около 3,5 тыс. граждан.

Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"В частности, 2,5 тысячи человек приняли участие в "Марше за будущее", 1000 - в акции "Авто Евро Сила". За порядком следили около 2 тысяч работников Нацполиции и Нацгвардии", - отметил Яровой.

Он добавил, что во время акции работали группы "полиции диалога", конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

Как известно, "Марш" с участием лидера РНС Михеила Саакашвили прошел по центральным улицам Киева, в нем, по приблизительным подсчетам, приняли около 10 тыс. человек.

Вместе с тем в центре столицы прошли две акции: организованный "Авто Евро Силой" митинг за доступную растаможку автомобилей на еврономерах, и акция, организованная "Государством будущего".

Саакашвили заявлял, что "Авто Евро Сила" по заказу Администрации президента планирует провести в центре Киева акцию, чтобы помешать проведению "Марша за импичмент". Руководитель АЕС Олег Ярошевич опроверг эти обвинения.

Украинская правда