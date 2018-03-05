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Глава САП не видит проблем с выдворением Саакашвили

Понедельник, 5 марта 2018, 14:34

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не видит повода для производства по жалобе Михэила Саакашвили на действия полиции, Миграционной и Пограничной служб.

Об этом он сказал в интервью  агентству "Интерфакс-Украина", комментируя соответствующее обращение защиты Саакашвили к Национальному антикоррупционному бюро.

"(Директор НАБУ Артем) Сытник мне докладывал, что заявление поступило, но производство по состоянию на 28 февраля не зарегистрировано", – сказал Холодницкий.

"Исходя из той информации, что мне доложил директор НАБУ, оснований для открытия производства я не усматриваю. Там нет коррупционного преступления", – заявил глава САП.

Он добавил: "Не могу сказать, соблюдены ли требования к подаче заявления о преступлении".

"Не исключаю, что это заявление будет передано тем органам, которые уполномочены расследовать заявления подобного рода – о похищении человека, например", – добавил Холодницкий.

На замечание, что в заявлении защиты лидера партии "Рух новых сил" речь идёт о совершении преступления руководителями именно этих органов, он ответил:

"Мы не можем быть арбитрами между правоохранительными органами. А Генпрокуратура может открывать производства, но не может их расследовать".

"Поэтому пусть определяются, и если в этом есть признаки преступлений, то и НАБУ может зарегистрировать. Если НАБУ зарегистрирует производство, то прокурор изучит материалы производства и определит подследственность уполномоченного органа. Но по состоянию на сегодня такой регистрации не было", – сказал Холодницкий.

Как известно, 12 февраля Саакашвили задержали и вывезли в Польшу на основании того, что он оттуда въехал в Украину с нарушением процедуры.

Адвокаты Саакашвили пожаловались на его выдворение из Украины в Европейский суд по правам человека.

Саакашвли обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже уплатил штраф.

Кроме того, лидеру партии "Рух новых сил" инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" (ч 2. статьи 256): якобы Саакашвили договаривался с человеком экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

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Алена Рощенко, УП
Темы: СаакашвилиХолодницкийполицияМиграционная службаПограничная служба
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