Вера Савченко написала письмо Трампу

Председатель политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на арест ее сестры – народного депутата.

Об этом говорится в письме Савченко к американскому президенту, текст которого она выложила в Facebook.

По словам Савченко, причиной публичного осуждения ее сестры стали "политическая деятельность, борьба с коррупцией, оппозиционность высказываний относительно действующей власти и лично президента", а также то, что Надежда Савченко заявила о своем намерении баллотироваться на ближайших выборах президента.

"Решение об аресте Савченко Надежды является политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что неприемлемо в демократическом обществе", - пишет ее сестра в письме Трампа.

Она призвала президента США "на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования".

Также она просит Трампа "обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения".

В своем письме Вера Савченко сообщила президенту США, что "Украина остается самой коррумпированной страной Европейского континента и страной с самым низким уровнем жизни"; в ней "политически ущемляют" правоохранительные органы, призванные бороться с коррупцией – НАБУ и САП, а власти во главе с президентом "постоянно откладывают создание Специализированного антикоррупционного суда".

Также Савченко пишет о "системном наступлении власти на СМИ, которые не являются подконтрольными лично президенту и другим олигархам, приближенным к власти".

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Апелляционный суд Киева отказался отпустить Савченко.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Реакция соцсетей на решение по Савченко