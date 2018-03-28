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Савченко начала информационную кампанию, ей помогает Мураев

Среда, 28 марта 2018, 12:35
Савченко начала информационную кампанию, ей помогает Мураев
Движение "Честно"

После задержания Надежды Савченко на телеканале NewsOne начали транслировать ее рекламный ролик, который теперь опубликован на Facebook-странице нардепа и распространяется в СМИ.

На телеканале нардепа Евгения Мураева ролик появился 22 марта, в день решений Верховной Рады относительно Савченко и ее ареста. 28 марта запись распространили в Facebook Савченко.

В ролике Савченко, в частности, говорит: "Действовать надо на опережение... Я знаю, что делать, – я решение действовать для себя приняла. Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня".



Как сообщает Общественное движение "Честно", экс-"оппоблокивец" и экс-"регионал" Евгений Мураев пообещал предоставить Савченко юридическую и медийную поддержку.

В комментарии движения заместитель главы "Общественно-политического движения Надежды Савченко" Татьяна Проторченко сообщила, что созданием и размещением ролика занималась партия:

"Это политическая реклама... Учитывая, что действительно, как озвучил Евгений Мураев, что они будут в пределах своих возможностей оказывать поддержку по этому делу, то нам разрешили поставить этот ролик", – заявила она.

"Нам всегда давали там (на NewsOne – ред.) площадку для того, чтобы мы могли озвучивать свою позицию... Мы обратились туда, потому что рассчитывали на адекватность ценовой политики", – пояснила соратница Савченко.
 
Проторченко сказала, что сама оплатила размещение ролика на канале:
 
"Я платила как за "Общественно-политическую платформу", учитывая что я заместитель главы и это все будет в отчете показано. В рамках моей официальной зарплаты я смогла себе это позволить, учитывая, что понемногу, по 200, 300 гривен еще и знакомые собрали".

"Там буквально десяток показов этих видео. Это совсем немного, мы больше рассчитываем на интернет, потому что телевидение – это большие средства, а мы их просто физически не имеем", – добавила она.
 
По подсчетам "Честно", один показ ролика с таким хронометражем по расценкам на конец 2016 года стоил бы не менее 3500 гривен. Поэтому трансляция роликов с Надеждой Савченко могла обойтись партии в 30-40 тысяч гривен.

В партии не будут отказываться от анонсированной Мураевым поддержки, однако отмечают, что такая поддержка должна быть прозрачной и публичной.

Экс-"регионал" Евгений Мураев в 2014 году выкупил телеканал NewsOne у Вадима Рабиновича. Оба политика в 2014 году стали народными депутатами и вошли во фракцию "Оппозиционный блок". Сейчас они возглавляют партию "За життя".

О том, что Савченко запустила "предвыборный" ролик, теперь пишут даже российские СМИ.

Еще перед задержанием Савченко ее соратники распространили видеоролик, в котором она в пустом зале Верховной Рады саркастически говорит: "Бабах! Что, страшно? А они нас боятся".

Перед этим была информация, что у Савченко отобрали гранаты в парламенте.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаСМИвиборы
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