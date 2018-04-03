Руководитель САП: Расследование начинали по статье о взятке

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что негласные следственные действия в отношении него проводились по статье о взятке.

Об этом он сказал после допроса в Генпрокуратуре 3 апреля.

"Это уголовное производство начиналось, как в церкви, начинали за здравие – закончили за упокой. Начинали с тяжкого преступления, чтобы начать негласные следственные действия, а за 3 недели наслушали на что – на легкое преступление или на дисциплинарку наслушали?", - сказал Холодницкий.

Он уточнил, что НСД начинали по ст. 368 УК (принятие предложения или получение неправомерной выгоды – ред.).

"То есть, оказывается, что у кого-то где-то требовал какую-то взятку, только не понимаю, у кого. И мне об этом не говорят", - сказал руководитель САП.

Он добавил, что его вызвали на допрос по двум статьям: принуждение свидетеля давать показания и разглашение данных досудебного следствия.

Как известно, ранее 3 апреля Холодницкий заявил, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и требовать изменить прокуроров в его деле.

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры заявил, что уже полгода расследует уголовное дело,в котором фигурирует Назар Холодницкий.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и заверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Также читайте интервью руководителя САП: Назар Холодницкий: Я – процессуальный руководитель. Я сам решаю, что можно разглашать.