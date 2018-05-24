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Mercedes нападавших на Найем оставили под арестом

Четверг, 24 мая 2018, 16:19

Апелляционный суд Киева оставил под арестом автомобиль, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Соответствующее решение в четверг приняла коллегия судей во главе с Денисом Масенко.

"Апелляционную жалобу представителя собственника имущества Саитова адвоката Синиченко оставить без удовлетворения", – заявил Масенко.

Таким образом, суд оставил без изменений предыдущее постановление, которым на Mercedes Саитова был наложен арест.

"Постановление Апелляционного суда обжалованию не подлежит", – говорится в решении.

11 мая Апелляционный суд Киева должен был рассматривать апелляцию на арест автомобиля, но рассмотрение перенесли из-за того, что прокуратура не передала в суд соответствующие материалы.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивали по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного участника конфликта– водителя, который попал на видеозаписи камер, – правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Mercedes принадлежит Мусе Саитову, брату Магомеда-Амина Саитова, сбежавшего в Баку.

7 мая Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал Магомеда-Амина Саитова, бежавшего в Азербайджан.

Но суд в Баку отпустил его под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани".

В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

Украинская сторона отправила запрос на экстрадицию Саитова, но процесс экстрадиции может длиться как минимум несколько месяцев.

Украинская правда
Темы: Найемсуд
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