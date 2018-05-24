Mercedes нападавших на Найем оставили под арестом

Апелляционный суд Киева оставил под арестом автомобиль, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Соответствующее решение в четверг приняла коллегия судей во главе с Денисом Масенко.

"Апелляционную жалобу представителя собственника имущества Саитова адвоката Синиченко оставить без удовлетворения", – заявил Масенко.

Таким образом, суд оставил без изменений предыдущее постановление, которым на Mercedes Саитова был наложен арест.

"Постановление Апелляционного суда обжалованию не подлежит", – говорится в решении.

11 мая Апелляционный суд Киева должен был рассматривать апелляцию на арест автомобиля, но рассмотрение перенесли из-за того, что прокуратура не передала в суд соответствующие материалы.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивали по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного участника конфликта– водителя, который попал на видеозаписи камер, – правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Mercedes принадлежит Мусе Саитову, брату Магомеда-Амина Саитова, сбежавшего в Баку.

7 мая Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал Магомеда-Амина Саитова, бежавшего в Азербайджан.

Но суд в Баку отпустил его под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани".

В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

Украинская сторона отправила запрос на экстрадицию Саитова, но процесс экстрадиции может длиться как минимум несколько месяцев.