Суд по снятию ареста с авто нападавшего на Найема перенесли

Рассмотрение апелляционной жалобы относительно ареста автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема, перенесли на 24 мая.

Об этом сообщил брат пострадавшего Маси Найем в Facebook.

11 мая жалобу не рассмотрели из-за того, что шевченковская прокуратура не передала в суд соответствующие материалы.

"Дело будет рассматриваться 24 мая 2018 в 12:15", - написал Найем.

Он также добавил, что судья просил всех, кто желает снимать на видео, подать соответствующее ходатайство.

Позже Найем сообщил, что по такой же причине (не поступили материалы в суд) перенесли и рассмотрение апелляционной жалобы относительно избрания меры пресечения гражданину Украины Саитову Ахмеду Абубакаровичу.

"Дело будет рассматриваться 16 мая 2018 года в 10:30", - написал Найем.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека.

Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивали по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного участника конфликта– водителя, который попал на видеозаписи камер, – правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта

Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест до 30 июня.

7 мая Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова, бежавшего в Азербайджан, до 1 июля.

Но суд в Баку отпустил его под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

Украинская сторона отправила запрос на экстрадицию Саитова, но процесс экстрадиции может длиться как минимум несколько месяцев.

11 мая Апелляционный суд Киева должен был рассматривать апелляцию на арест автомобиля Mercedes, принадлежащий напавшему на Найема Магомеду Саитову.

Также 11 мая Апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию на меру пресечения Саитову Ахмеду Абубакаровичу.