Mercedes нападників на Найєма лишили під арештом

Апеляційний суд Києва залишив під арештом автомобіль, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.

Відповідне рішення в четвер ухвалила колегія суддів на чолі з Денисом Масенко

"Апеляційну скаргу представника власника майна Саітова адвоката Сініченка залишити без задоволення", – оголосив Масенко.

Таким чином, суд залишив без змін попередню ухвалу, якою на Mercedes Саїтова було накладено арешт.

"Ухвала Апеляційного суду оскарженню не підлягає", – йдеться в рішенні.

11 травня Апеляційний суд Києва мав розглядати апеляцію на арешт автомобіля, однак розгляд перенесли через те, що прокуратура не передала до суду відповідні матеріали.

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукували за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

Ще одного учасника – водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Mercedes належить Мусі Саїтову, братові Магомеда-Аміна Саітова, який втік в Баку.

7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував Магомеда-Аміна Саітова.

Але суд у Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані".

У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова, але процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

Більше про нападників читайте в матеріалі УП "ОПГ Ребята". У яких справах фігурували нападники на Найєма"