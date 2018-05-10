Нападение на Найема: нападающий хочет снять арест со своего Mercedes

В пятницу, 11 мая, Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию на арест автомобиля Mercedes, принадлежащий нападающему на народного депутата Мустафу Найема.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Синиченко И.С в интересах Саитова М.А. на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 03.05.2018 года о наложении ареста на имущество в уголовном производстве №12018100100004974", - говорится в документе.

Рассмотрение дела назначено на 9:25 утра.

Сам нардеп считает, что у прокурора по этому делу Дмитрия Байчаса налицо конфликт интересов, поскольку тот в дружеских отношениях с подозреваемым Саитовым Магомедом-Амином.

"Удивляет то, что прокурор Байчас до сих пор фигурирует в этом деле. Этот прокурор в дружеских отношениях с одним из подозреваемых, который сейчас скрывается в Азербайджане. Он вступал в не процессуальный контакт с его родственником, у него есть конфликт интересов", - сказал УП Найем.

Брат нардепа Маси Найем сообщил, что именно владелец автомобиля вызвал "на помощь" своего брата "Магу", который сейчас скрывается за границей.

Кроме того 11 мая Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Саитова Ахмеда Абубакаровичу.

7 мая Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова, бежавшего в Азербайджан, до 1 июля.

Суд в Баку отпустил его под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

Украинская сторона отправила запрос на экстрадицию Саитова, но процесс экстрадиции может длиться как минимум несколько месяцев.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из нихпо подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку(Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного - водителя, который попал на видеозаписи камер, - правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова - ночной домашний арест до 30 июня.