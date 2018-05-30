Савченко снова прекращает голодовку

Народный депутат Надежда Савченко, подозревамая в подготовке терактов и свержении государственной власти, прекратит голодовку для повторного прохождения допроса на полиграфе.

Об этом сообщила пресс-служба нардепа в Facebook.

"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы", – говорится в сообщении.

Адвокат Савченко Константин Глоба объяснил, что сейчас защита готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования.

"Лично меня как защитника Н. Савченко устроит любая позиция органа досудебного расследования в вопросе полиграфа", – прокомментировал Глоба.

Ранее Надежда Савченко уже проходила допрос на полиграфе: он начался 13, а завершился 17 апреля.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно.

После того арестованная согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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