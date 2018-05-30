Савченко знову припиняє голодування

Народний депутат Надія Савченко, підозрювана у підготовці терактів і поваленні державної влади, припинить голодування для повторного проходження допиту на поліграфі.

Про це повідомила прес-служба нардепа у Facebook.

"У зв'язку з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі "правди", Надією Савченко прийнято рішення перервати голодування для проходження повторної експертизи", – йдеться у повідомленні.

Адвокат Савченко Костянтин Глоба пояснив, що наразі захист готує відповідне клопотання для призначення психо-фізіологічного дослідження.

"Особисто мене як захисника Н. Савченко влаштує будь-яка позиція органу досудового розслідування в питанні поліграфа", – прокоментував Глоба.

Раніше Надія Савченко вже проходила допит на поліграфі: він розпочався 13, а завершився 17 квітня.

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до того, що провести процедуру коректно було неможливо.

Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати змогу пройти поліграф.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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