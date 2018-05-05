ГосЧС: В Балаклее еще кое-где тлеет, без взрывов

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Суббота, 5 мая 2018, 09:03

В Балаклее на территории воинской части "65 Арсенал" остается незначительное тление двух отдельных очагов возгорания взрывов боеприпасов не наблюдается.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:00 5 мая.

"Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. метров", - напомнили в ГосЧС.

В ведомстве напомнили, что пожар на территории артскладов на площади около 35 га был локализован 4 мая в 8:40, в пределах технической зоны проводится тушение тремя пожарными танками ВСУ.

По данным Укргидрометцентра, 5 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, возгорание в Балаклее на территории технической площадки, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года, произошло днем ​​3 мая. 

Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась

Жертв и пострадавших в результате события нет. 

По факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.425 КК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред.). 

В ВСУ заявили, что среди версий возникновения пожара на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.

По данным ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.

Читайте также: "На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады" и "Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее"

Темы: Харьковская область пожар армия ГСЧС
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