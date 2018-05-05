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Минюст: подозреваемый в совершении ДТП в Кривом Роге умер своей смертью

Суббота, 5 мая 2018, 22:41

Подозреваемый в совершении резонансного ДПТ в Кривом Роге Александр Волков умер в СИЗО биологической смертью, признаков насилия нет.

Об этом Громадському радіо сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак.

По его словам, у мужчины диагностировали острую сердечную недостаточность, которая, вероятно, стала причиной смерти.

Также врачи подтвердили, что в СИЗО Волков попал с раком легкостигмоидного отдела толстой кишки, а также канцероматозом брюшной полости.

Кроме этого, в результате ДТП Волков имел несколько закрытых переломов ребер, закрытую травму головы и разрыв левого легкого, сообщил Маслак.

По словам спикера, о плохом самочувствии Волкова утром 5 мая сообщил его сокамерник.

"Утром 5 мая сокамерник Волкова сообщил старшему по корпусу, что заключенному Волкову стало плохо. По прибытию персонал обнаружил Волкова на его спальном месте без признаков жизнедеятельности. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Немедленно вызвали реанимационную карету скорой помощи, с 10:40 до 11:10 медицинский персонал проводил реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали", - рассказал Маслак.

В 11:10 врачи констатировали смерть Волкова, сказал он.

Маслак добавил, что окончательную причину смерти должны установить после вскрытия.

Как сообщалось, 5 мая в СИЗО Кривого Рога умер Александр Волков, водитель автомобиля Mazda, которого подозревали в нарушении ПДД, что стало причиной трагической ДТП с 11 жертвами 17 апреля.

Подозреваемого перевели из больницы в СИЗО только 3 мая.

19 апреля водителя Mazda госпитализировали с обострением болезни. Местные СМИ сообщали, что у мужчины было онкозаболевание.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже число погибших возросло до 9 человек, а потом до 10, еще позже до 11.

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой РогДТП
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