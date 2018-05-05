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Мін'юст: підозрюваний у скоєнні ДТП в Кривому Розі помер своєю смертю

Субота, 5 травня 2018, 22:41

Підозрюваний у скоєнні резонансної ДПТ у Кривому Розі Олександр Волков помер у СІЗО біологічною смертю, ознак насильства немає.

Про це Громадському радіо повідомив речник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак.

За його словами, у чоловіка діагностували гостру серцеву недостатність, яка, ймовірно, спричинила смерть.

Також лікарі підтвердили, що до СІЗО Волков потрапив із раком легкостигмоїдного відділу товстої кишки, а також канцероматозом черевної порожнини.

Окрім цього, внаслідок ДТП Волков мав декілька закритих переломів ребер, закриту травму голови та розрив лівої легені, повідомив Маслак.

За словами речника, про погане самопочуття Волкова зранку 5 травня повідомив його співкамерник.

"Зранку 5 травня співкамерник Волкова повідомив старшому по корпусу, що ув’язненому Волкову стало зле. По прибуттю персонал виявив Волкова на його спальному місці без ознак життєдіяльності. Наявних ознак насильницької смерті виявлено не було. Негайно викликали реанімаційну карету швидкої допомоги, з 10:40 до 11:10 медичний персонал проводив реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали", — розповів Маслак.

Об 11:10 лікарі констатували смерть Волкова, сказав він.

Маслак додав, що остаточну причину смерті мають встановити після розтину.

Як повідомлялося, 5 травня у СІЗО Кривого Рогу помер Олександр Волков – водій автомобіля Mazda, якого підозрювали у спричиненні трагічної ДТП з 11 жертвами 17 квітня.

Підозрюваного перевели з лікарні до СІЗО лише 3 травня. 

19 квітня водія Mazda госпіталізували з загостренням хворобиМісцеві ЗМІ повідомляли, що у чоловіка було онкозахворювання.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб, а потім до 10, ще пізніше до 11.

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Теми: Кривий РігДТП
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