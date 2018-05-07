ФСБ пытается обвинить Велиляева в финансировании терроризма - Чубаров

173 просмотра
Понедельник, 7 мая 2018, 10:27

Федеральная служба безопасности РФ пытается обвинить задержанного предпринимателя Ресуля Велиляева "в деятельности по финансированию террористических и экстремистских организаций".

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в Facebook.

"Таким образом хотят уничтожить круг крымскотатарских предпринимателей, которые, несмотря на все формы давления, остаются обычными людьми. Они не выходят на площади, не протестуют против оккупации ... но они и не кланяются, они не подпевают оккупантам, не поддерживают их фейковые меры" , - считает Чубаров.

Он напомнил, что формальным поводом для задержания Ресуля Велиляева и Али Бариева стали якобы нарушения ч.2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ об ответственности за хранение и реализацию некачественных продуктов.

"Получается, по статье, которая не относится к тяжким преступлениям, когда нет последствий таких действий для конкретного человека или людей, ФСБ пришла в магазины с якобы просроченными продуктами, схватила предпринимателей и повезла в СИЗО Лефортово", - отметил Чубаров.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщалось, утром 26 апреля ФСБ проводила обыски у крымских татар в Белогорске.

27 апреля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что двух задержанных крымских татар Ресуля Велиляева и Али Бариева после обысков вывезли из оккупированного Россией полуострова.

Позже стало известно, что Велиляев находится в московской тюрьме Лефортово.

Темы: крымские татары Росcия Чубаров
powered by lun.ua
По теме
Крымскотатарский бизнесмен Велиляев находится в Лефортово – журналист 1 мая 2018, 09:48
Следствие два месяца не проводит действий по "делу Веджие Кашка" – адвокат 1 мая 2018, 02:28
Задержанный в Крыму Абдуллаев в критическом состоянии - МИД 30 апреля 2018, 12:24
Все новости
Главные новости
"Приватовцы" за год вывели из "Укрнафты" более 2 миллиардов гривен - СМИ
ООС: 80 обстрелов, 1 военный погиб
Дело Найема ведет прокурор "с прошлым"
Организатором нападения на ветерана АТО Вербича является гражданин РФ - СБУ
Все новости
рейтинги

10 лучших городов мира для любителей еды

психология

Как маркетологи манипулируют желаниями людей