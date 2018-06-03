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Фильм об убийстве Шеремета получил престижную европейскую награду

Воскресенье, 3 июня 2018, 08:59
Фильм об убийстве Шеремета получил престижную европейскую награду

Фильм об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета "Убийство Павла" получил одну из самых престижных европейских наград - DIG Award 2018.

Об этом сообщила одна из авторов фильма, журналист Слидство.Инфо Анна Бабинец в Facebook.

По ее словам, награду получила в субботу в Италии одна из авторов Елена Логинова.

 
Фото с Facebook Бабинец

"Фильм-расследование совместного производства Слидство.Инфо и Organized Crime and Corruption Reporting Project был признан лучшим, в частности, чем фильм Al Jazeera и других всемирно известных медиа", - написала Бабинец.

Как сообщалось, в апреле этого года проект "Слидство.Инфо" и OCCRP получили за фильм-расследование "Убийство Павла" награду IRE (Investigative Reporters and Editors Award) - одну из самых престижных мировых наград в журналистике расследований.

Первое место "Слидство.Инфо" разделило с газетой The New York Times, которая представляла известную серию материалов о домогательствах в Голливуде.

Одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремета подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивы убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал человек - они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследования убийства Шеремета не дало результатов - и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Президент Петр Порошенко предложил включить международного признанного расследователя к украинской следственной группы по делу Шеремета.

В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновные наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

В сентябре 2017 стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.

В феврале 2018 редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.

13 апреля 2018 заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.

Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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