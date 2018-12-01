Порошенко: Путин угрожает восточным границам НАТО, не молчите

Президент Петр Порошенко озвучил конкретные шаги, которых Украина ожидает от международного сообщества и которые помогут остановить российскую агрессию.

Об этом глава государства заявил в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, сообщает пресс-служба президента.

"Время общих политических деклараций прошло. Если хотим нормализовать ситуацию, необходимо прямо говорить московскому руководству: агрессия против Европы неприемлема, новый инцидент не будет толеруватися и следующая агрессивное действие только повысит ту цену, которую придется заплатить Москве", - заявил Порошенко.

По его словам, должны быть конкретные шаги, чтобы остановить российскую агрессию.

"Например, заблокировать проект" Северный поток-2 ", усилить присутствие НАТО в Черном море, ввести новые санкции против ответственных за кризис в Азовском море, запретить российским кораблям заходить в европейские порты, поддержать Украину в политической, экономической и военной сферах", - отметил президент.

"Мы неоднократно предупреждали о тех, кто в Европе флиртует и слепо танцует с Путиным, отмечая, что это лишь спровоцирует новую атаку России на мировой порядок, свободу, основные ценности самой европейской демократии. Время ожидания закончился нападением на украинском корабле и арестом 24 украинских моряков ", - заявил Порошенко.

Он добавил, что независимость Украины - "под угрозой, а с ней и вся система европейской безопасности".

"Будут новые атаки? Есть продолжать кормить зверя, который нападает на нас? ... Теперь они хотят забрать Азовское море, изгнать нас и убрать себе другие наши территории. Наивные те, кто позволяют ввести себя в заблуждение кремлевской пропагандой", - заявил Порошенко.

Он поблагодарил президента США за решение не встречаться с Путиным на саммите G20 и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель - за сдерживание экспансии Москвы.

"Но это не значит, что русские не будут продолжать свою политику вторжения", - добавил глава государства.

"Путин угрожает восточным границам НАТО. Если вы в дальнейшем будете молчать, Путин будет знать, что он может продолжать экспансию и получать новые преимущества", - подытожил президент.

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Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.