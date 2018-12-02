Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сдержать агрессию РФ может военно-морское присутствие Германии и союзников - Порошенко

Воскресенье, 2 декабря 2018, 11:00
Сдержать агрессию РФ может военно-морское присутствие Германии и союзников - Порошенко

Для сдерживания российской агрессии Украине необходимо увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море.

Об этом в интервью немецкому Funke Media Group заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что Украина "нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция на агрессивное поведение России".

"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на РФ. Нам необходимо увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил он.

"Мы должны остановить Северный поток-2. Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях (против РФ - ред.)", - добавил президент.

Также, по словам Порошенко, прекращение или продолжение военных действий в Украине зависит от страны-агрессора, которая начала войну против нашего государства.

"Все зависит от России - страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а россияне. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а РФ. Никогда не следует забывать, что российские регулярные войска уже находятся на украинской земле. Они нарушили нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и Донбасс. Они продолжают убивать украинцев", - заявил Порошенко.

Он добавил, что последний инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины.

"Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать, что угроза масштабов российской агрессии будет расти", - отметил президент.

По словам Порошенко, "настало время для реакции против России", которая была после случая в британском Солсбери, где российский бывший шпион Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Я считаю, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, ранее пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ отклонила призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

Читайте также:

 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Черном море у Керченского пролива.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореВоенное положениеРосcияПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Азовское море
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: