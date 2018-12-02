Сдержать агрессию РФ может военно-морское присутствие Германии и союзников - Порошенко

Для сдерживания российской агрессии Украине необходимо увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море.

Об этом в интервью немецкому Funke Media Group заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что Украина "нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция на агрессивное поведение России".

"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на РФ. Нам необходимо увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил он.

"Мы должны остановить Северный поток-2. Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях (против РФ - ред.)", - добавил президент.

Также, по словам Порошенко, прекращение или продолжение военных действий в Украине зависит от страны-агрессора, которая начала войну против нашего государства.

"Все зависит от России - страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а россияне. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а РФ. Никогда не следует забывать, что российские регулярные войска уже находятся на украинской земле. Они нарушили нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и Донбасс. Они продолжают убивать украинцев", - заявил Порошенко.

Он добавил, что последний инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины.

По словам Порошенко, "настало время для реакции против России", которая была после случая в британском Солсбери, где российский бывший шпион Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Я считаю, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной", - подчеркнул Порошенко.

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