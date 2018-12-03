Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине усилили пешее патрулирование

Понедельник, 3 декабря 2018, 15:42

Полиция усилила пешее патрулирование на территории Харькова и Харьковской области.

Об этом на брифинге 3 декабря заявил начальник Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в области Сергей Бирбасов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы усилили пешее патрулирование и территории Харькова, и населенных пунктов Харьковской области, особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией. Там патрулируют сотрудники полиции с бойцами Национальной гвардии Украины", - сказал Бирбасов.

Он добавил, что в области работают около 27 мобильных постов и стационарные посты вокруг Харькова.

А в патрулировании и других превентивных мероприятиях задействовано около 1300 полицейских ежедневно, что на 400-500 сотрудников больше, чем в обычное время.

По словам заместителя начальника управления СБУ в Харьковской области Юрия Рябуха, сейчас диверсионная и террористическая угрозы на территории области отсутствуют.

"Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что оснований говорить об активизации каких-то эфемерных сейчас диверсионных групп нет. Обстановка в регионе контролируется. Диверсионной и террористической угрозы сейчас не существует", - сказал представитель СБУ.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях. 

Читайте также: Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Темы: Харьковская областьполицияВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Харьковская область
Россияне обстреляли Купянский район: четверо раненых, в том числе подросток
Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину, есть раненая
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый
Последние новости
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
Все новости...
Реклама: