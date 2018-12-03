На Харьковщине усилили пешее патрулирование

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Понедельник, 3 декабря 2018, 16:42

Полиция усилила пешее патрулирование на территории Харькова и Харьковской области.

Об этом на брифинге 3 декабря заявил начальник Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в области Сергей Бирбасов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы усилили пешее патрулирование и территории Харькова, и населенных пунктов Харьковской области, особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией. Там патрулируют сотрудники полиции с бойцами Национальной гвардии Украины", - сказал Бирбасов.

Он добавил, что в области работают около 27 мобильных постов и стационарные посты вокруг Харькова.

А в патрулировании и других превентивных мероприятиях задействовано около 1300 полицейских ежедневно, что на 400-500 сотрудников больше, чем в обычное время.

По словам заместителя начальника управления СБУ в Харьковской области Юрия Рябуха, сейчас диверсионная и террористическая угрозы на территории области отсутствуют.

"Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что оснований говорить об активизации каких-то эфемерных сейчас диверсионных групп нет. Обстановка в регионе контролируется. Диверсионной и террористической угрозы сейчас не существует", - сказал представитель СБУ.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях. 

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Темы: Харьковская область полиция Военное положение
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