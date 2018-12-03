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На Харківщині посилили піше патрулювання

Понеділок, 3 грудня 2018, 15:42

Поліція посилила піше патрулювання на території Харкова та Харківської області.

Про це на брифінгу 3 грудня заявив начальник Управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в області Сергій Бірбасов, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

"Ми посилили піше патрулювання і території Харкова, і населених пунктів Харківської області, особливо тих, які примикають до кордону з Російською Федерацією. Там патрулюють співробітники поліції з бійцями Національної гвардії України", - сказав Бірбасов.

Він додав, що в області працюють близько 27 мобільних постів і стаціонарні пости навколо Харкова. 

А в патрулюванні та інших превентивних заходах задіяні близько 1300 поліцейських щодня, що на 400-500 співробітників більше, ніж у звичайний час.

За словами заступника начальника управління СБУ в Харківській області Юрія Рябуха, наразі диверсійна і терористична загрози на території області відсутні.

"Аналіз оперативної обстановки свідчить про те, що підстав говорити про активізацію якихось ефемерних наразі диверсійних груп немає. Обстановка в регіоні контрольована. Диверсійної і терористичної загрози нині не існує", - сказав представник СБУ.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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Теми: Харківська областьполіціяВоєнний стан
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