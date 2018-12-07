Адвокаты крымского правозащитника Курбединова подали апелляцию на арест
Защита адвоката Эмиля Курбединова в аннексированном Крыму подала апелляционную жалобу на приговор "суда" Симферополя, который арестовал Курбединова на пять суток.
Об этом со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева пишут "Крым.Реалії".
"Уже подали апелляционную жалобу", - сообщил Семедляев.
7 декабря подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал Эмиля Курбединова на 5 суток по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Facebook 2013 года.
Курбединов заявляет, что его задержание происходило "по абсурдным основаниям", и он не признает обвинений в экстремизме.
Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках кримськтатарського активиста Рената Параламова.
Утром 6 декабря крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму..
Его обвинили в демострации символики Хизб ут-Тахрир в Facebook-посте 2013 года.
Курбединов защищает в крымских "судах" многих политзаключенных, в частности, крымских татар, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"