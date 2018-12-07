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Адвокаты крымского правозащитника Курбединова подали апелляцию на арест

Пятница, 7 декабря 2018, 20:29

Защита адвоката Эмиля Курбединова в аннексированном Крыму подала апелляционную жалобу на приговор "суда" Симферополя, который арестовал Курбединова на пять суток.

Об этом со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева пишут "Крым.Реалії".

"Уже подали апелляционную жалобу", - сообщил Семедляев.

7 декабря подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал Эмиля Курбединова на 5 суток по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Facebook 2013 года.

Курбединов заявляет, что его задержание происходило "по абсурдным основаниям", и он не признает обвинений в экстремизме.

Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках кримськтатарського активиста Рената Параламова.

Утром 6 декабря крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму..

Его обвинили в демострации символики Хизб ут-Тахрир в Facebook-посте 2013 года.

Курбединов защищает в крымских "судах" многих политзаключенных, в частности, крымских татар, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Темы: оккупацияКрымРосcия
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