Адвокаты крымского правозащитника Курбединова подали апелляцию на арест

26 просмотров
Пятница, 7 декабря 2018, 19:29

Защита адвоката Эмиля Курбединова в аннексированном Крыму подала апелляционную жалобу на приговор "суда" Симферополя, который арестовал Курбединова на пять суток.

Об этом со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева пишут "Крым.Реалії".

"Уже подали апелляционную жалобу", - сообщил Семедляев.

7 декабря подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал Эмиля Курбединова на 5 суток по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Facebook 2013 года.

Курбединов заявляет, что его задержание происходило "по абсурдным основаниям", и он не признает обвинений в экстремизме.

Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках кримськтатарського активиста Рената Параламова.

Утром 6 декабря крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму..

Его обвинили в демострации символики Хизб ут-Тахрир в Facebook-посте 2013 года.

Курбединов защищает в крымских "судах" многих политзаключенных, в частности, крымских татар, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: оккупация Крым Росcия
powered by lun.ua
По теме
Экс-прокурор из Крыма судился за "клеймо предателя" и проиграл 6 декабря 2018, 14:15
Россия отправила в оккупированный Крым вооруженный "до зубов" ракетный корабль 6 декабря 2018, 11:41
В оккупированном Крыму задержали известного адвоката 6 декабря 2018, 09:08
Все новости
Главные новости
Поезд "Мукачево-Будапешт" стартует в воскресенье: известна стоимость билета
Новости дня: Госбюджет-2019, заявление предстоятеля УПЦ МП и незаконные действия РФ на Азове
Южанина обвинила руководство ГФС в блокировании растаможки "евроблях"
Немецкие консерваторы выбрали преемницу Меркель
Все новости
здоровье

Как не превратить еду на врага

социум

Смешные значки, которые спасают жизнь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів