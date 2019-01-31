Холодницкий: производство по квартире Лещенко не закрыто

Производство по приобретению квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко продолжается.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в интервью телеканалу ZIK.

"Неоднократно прокурорами давались указания в этом производстве. К сожалению, почему-то следствие не проявляет активности", - заявил он.

Холодницкий увидел избирательность в действиях следствия.

"Такая избирательность - по одним делам мы БМВ раскручиваем до последнего болтика, а по таким очевидным квартирам, которые нельзя приобрести, да, по здравому размышлению, разумеется, мы почему-то не видим, не хотим видеть сначала состава преступления, когда не хотели регистрировать это производство, а теперь как-то вяло расследуем", - сказал Холодницкий.

"В конце концов, я думаю, следствие спросит, собственно, действительно ли там такие богатые женщины, которые могут себе позволить купить мужчине квартиру", - добавил он.

"Но мы будем продолжать свою работу. Это производство не закрыто, до его закрытия еще ой как далеко. Пока не будут выполнены все указания прокурора, установлено откуда взялись средства. Правомерно ли они были добыты родственниками, как указывалось, и сравним с тем, что фигурант, а он (Лещенко - ред.) фигурант производства сказал о том, что там у матери было, то там еще где-то было потом ... В деле немного иначе оно выглядит. И точка будет поставлена", - подытожил руководитель САП.

Напоминаем:

Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева в 2016 году.

Он пояснил, что купил жилье на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

Лещенко призвал НАБУ и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

НАБУ провело информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры и заявило, что в покупке квартиры есть признаки административного правонарушения.

В марте 2017 года Печерский райсуд окончательно закрыл производство в отношении Лещенко.

В апреле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро снова взялось проверять покупку квартиры нардепом и начало досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения.

Лещенко отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

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