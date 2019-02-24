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Болтон пригрозил военным Венесуэлы санкциями за блокировку гумпомощи

Воскресенье, 24 февраля 2019, 03:07

Если военные Венесуэлы продолжат блокировать доставку гуманитарной помощи в страну, они могут столкнуться с новыми санкциями.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в twitter.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и предоставить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", — написал он.



К сообщению Болтон прикрепил ссылку на новость агентства Reuters, в которой сообщается, что Белый дом может объявить о новых санкциях в отношении Венесуэлы уже на следующей неделе, если военные не прекратят блокировать доставку гуманитарной помощи в страну.

Ранее в этот день с целью недопустить проезд через границу грузовиков с гуманитарной помощью венесуэльские военные применили газ и резиновые пули, в результате пострадали представители  оппозиции присутствовавшие там. Гуманитарная помощь так и не попала в страну.

Напоминаем:

  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал его.
  • После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
  • Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
  • Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
  • Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
  • Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
  • Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
  • В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.

Темы: ВенесуэлаСША
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