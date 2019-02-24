Болтон пригрозил военным Венесуэлы санкциями за блокировку гумпомощи

Если военные Венесуэлы продолжат блокировать доставку гуманитарной помощи в страну, они могут столкнуться с новыми санкциями.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в twitter.



"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и предоставить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", — написал он.

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH — John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 лютого 2019 р.





К сообщению Болтон прикрепил ссылку на новость агентства Reuters, в которой сообщается, что Белый дом может объявить о новых санкциях в отношении Венесуэлы уже на следующей неделе, если военные не прекратят блокировать доставку гуманитарной помощи в страну.

Ранее в этот день с целью недопустить проезд через границу грузовиков с гуманитарной помощью венесуэльские военные применили газ и резиновые пули, в результате пострадали представители оппозиции присутствовавшие там. Гуманитарная помощь так и не попала в страну.

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