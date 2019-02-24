Болтон пригрозил военным Венесуэлы санкциями за блокировку гумпомощи
Если военные Венесуэлы продолжат блокировать доставку гуманитарной помощи в страну, они могут столкнуться с новыми санкциями.
Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в twitter.
"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и предоставить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", — написал он.
Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 лютого 2019 р.
К сообщению Болтон прикрепил ссылку на новость агентства Reuters, в которой сообщается, что Белый дом может объявить о новых санкциях в отношении Венесуэлы уже на следующей неделе, если военные не прекратят блокировать доставку гуманитарной помощи в страну.
Ранее в этот день с целью недопустить проезд через границу грузовиков с гуманитарной помощью венесуэльские военные применили газ и резиновые пули, в результате пострадали представители оппозиции присутствовавшие там. Гуманитарная помощь так и не попала в страну.
Напоминаем:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.