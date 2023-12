Болтон пригрозил военным Венесуэлы санкциями за блокировку гумпомощи

Если военные Венесуэлы продолжат блокировать доставку гуманитарной помощи в страну, они могут столкнуться с новыми санкциями.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в twitter.



"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и предоставить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", — написал он.

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH