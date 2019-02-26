Новости дня: Гладковский, отмена статьи о незаконном обогащении, 10 лет за ДТП в Харькове

Первые реакции на расследование о Гладковском, Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента президента Петра Порошенко, Конституционный суд признал неконституционным статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение – новости, которые были актуальны 26 февраля.

О Гладковском

25 февраля вышло расследование журналистов программы "Наші гроші", в котором сообщалось о том, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Реагировали на расследование уже сегодня. Представительница президента Ирина Луценко нашла странным, что эта история появилась перед выборами. Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Владимир Зеленский говорит, что это "кабздец".

В "Укроборонпроме" обвинили журналистов в манипуляции.

Чуть позже Олег Гладковський обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в расследовании фактов. Также он попросил временно приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО. Его отстранение поддержал Петр Порошенко, который тоже требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации.

А еще мы поговорили с автором расследования Лесей Ивановой и расспросили ее о том, готовился ли материал "под выборы", как журналисты проверяли данные, что будет в следующих частях и к чему готовиться президенту Порошенко.

О незаконном обогащении

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

О ДТП в Харькове

Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.

Обоим также назначили дополнительное наказание – лишение прав на вождение на 3 года. Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.

О Евровидении

Телеканал СТБ, который 4 года проводит нацотбор на Евровидение, заявляет, что певица Maruv попала на конкурс по согласованию с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

В то же время Трио Freedom Jazz, которое заняло второе место в Нацотборе на Евровидении, отказалось ехать на конкурс вместо Maruv.

А организаторы московской пре-пати международного песенного конкурса "Евровидение" пригласили к себе певицу Maruv.

О других важных новостях

Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководство Полтавской облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.

В Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге обнаружили тело известного бывшего атошника и активиста Сергея Барсукова.

Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.