В пограничной службе рассказали, как усиливают охрану в море
Глава Государственной пограничной службы Украины генерал-полковник Петр Цигикал заявил, что в связи с агрессией России в Керченском проливе подразделения морской охраны усилены новыми кораблями и катерами, а на побережье Азовского моря сводят башни.
Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".
По его словам, фактически, вместе с Крымом Россия аннексировала также и Керченский пролив, считая ее своей внутренней водной артерией.
Он отметил, что после событий 25 ноября 2018 года, когда российские военные напали на украинские корабли и взяли в плен украинских моряков, корабли Госпогранслужбы переведены в полную боевую готовность.
"Все они все еще находятся на позициях и проходят соответствующие тренировки. Конечно, учитывая ледовую обстановку. Но в случае военной агрессии против Украины сил только Морской охраны ГПСУ будет мало. Поэтому мы отрабатываем меры противодействия совместно со штабом ООС и в едином замысле сил сектора национальной безопасности и обороны", - рассказал Цигикал.
Также он сообщил, что ГПСУ прорабатывает возможные варианты усиления своих морских подразделений в Азовском море.
"Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля "Донбасс", но это только начало", - заверил глава ведомства.
Он добавил, что задача прикордонной службы, создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.
"Поэтому стараемся изыскивать возможности для реализации этих амбициозных задач. При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей", - сказал Цигикал.
Он отметил, что в случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст ГПСУ возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную его защиту.
"Еще один важный элемент - система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы", - сказал руководитель Госпогранслужбы.
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Напоминаем:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
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- 12 января в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
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- 25 января ФСБ России сообщила адвокатам моряков и представителю СБУ, что направила документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО"Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
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