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Новости дня: международный аудит "Укроборонпрома", Гройсман против Коболева, избиение журналистов

Среда, 6 марта 2019, 20:19

Порошенко заявил, что СНБО инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов "Укроборонпрома", Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя правления "Нафтогаза", в селе Чабаны журналиста и оператора "Схем" вытолкали из поселкового совета, нанеся им телесные повреждения и разбив видеокамеру – новости, которые были актуальны 6 марта.

Об "Укроборонпроме"

Президент Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Тем временем Генеральный директор ГК "Уроборонпром" Павел Букин заявляет о беспочвенности обвинений журналистов "Наши гроши" относительно хищений в оборонной сфере.

О главе "Нафтогаза"

Во время заседания правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя правления "Нафтогаза".

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

Об избиении журналистов

5 марта в Чабанах журналиста и оператора "Схем" вытолкали из поселкового совета, нанесли им телесные повреждения и сломали видеокамеру.

Среди напавших на журналиста и оператора программы "Схемы" в Чабанивском поселковом совете были заместители поселкового головы и председатель общественной организации, близкой к руководителю поселка.

О других важных новостях

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, потому что они хотели дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.

Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.

В Верховной Раде по состоянию на 6 марта зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение.

Украинская правда

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Темы: УкроборонпромТимошенкоНефтегазСМИСНБО
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