Убийство Гандзюк: Мангера госпитализировали
Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с давлением.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская.
"Он в больнице. У него гипертонический криз", - отметила Ляшевская.
По ее словам, Мангер находится в реанимационном отделении в Херсонском областном кардиологическом диспансере с вечера пятницы.
"Он чувствует себя стабильно", - добавила пресс-секретарь Херсонского облсовета.
Отметим, что в пятницу на Мангера надели электронный браслет.
В то же время, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил "УНИАН", что 8 апреля запланировано заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета.
"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все-таки состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, поскольку Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - предположил Ильченко.
По словам адвоката, ГПУ хочет продлить срок отстранения Мангера еще на два месяца.
В деле Гандзюк с гипертоническим кризом попадал в больницу помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский. Журналисты обвинили Павловского в посредничестве между исполнителями преступления и заказчиком. После этого ему объявили официальное подозрение.
Гипертонической криз - это внезапное значительное повышение артериального давления от базового уровня (нормального или повышенного).
Напомним:
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
- На Мангера надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
- 3 апреля суд отказался принять Мангера под стражу, но обязал его носить электронный браслет.
- 6 марта Шевченковский суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета до 6 апреля.