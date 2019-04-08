Убийство Гандзюк: Мангера госпитализировали

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с давлением.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская.

"Он в больнице. У него гипертонический криз", - отметила Ляшевская.

По ее словам, Мангер находится в реанимационном отделении в Херсонском областном кардиологическом диспансере с вечера пятницы.

"Он чувствует себя стабильно", - добавила пресс-секретарь Херсонского облсовета.

Отметим, что в пятницу на Мангера надели электронный браслет.

В то же время, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил "УНИАН", что 8 апреля запланировано заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все-таки состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, поскольку Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - предположил Ильченко.

По словам адвоката, ГПУ хочет продлить срок отстранения Мангера еще на два месяца.

Гипертонической криз - это внезапное значительное повышение артериального давления от базового уровня (нормального или повышенного).

Напомним: