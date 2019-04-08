Убийство Гандзюк: Мангера госпитализировали

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Понедельник, 8 апреля 2019, 13:01

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с давлением.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская.

"Он в больнице. У него гипертонический криз", - отметила Ляшевская.

По ее словам, Мангер находится в реанимационном отделении в Херсонском областном кардиологическом диспансере с вечера пятницы.

"Он чувствует себя стабильно", - добавила пресс-секретарь Херсонского облсовета.

Отметим, что в пятницу на Мангера надели электронный браслет.

В то же время, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил "УНИАН", что 8 апреля запланировано заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все-таки состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, поскольку Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - предположил Ильченко.

По словам адвоката, ГПУ хочет продлить срок отстранения Мангера еще на два месяца.

Гипертонической криз - это внезапное значительное повышение артериального давления от базового уровня (нормального или повышенного).

Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • На Мангера надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • 3 апреля суд отказался принять Мангера под стражу, но обязал его носить электронный браслет.
  • 6 марта Шевченковский суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета до 6 апреля.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: нападение на Гандзюк убийство Херсон активисты суд


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