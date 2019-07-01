Новости 1 июля: обстрел санитарного автомобиля, "политический отпуск" Климкина, конец "Роттердам+"

Российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС, МИД Климкин заявил, что прекращает работать в должности, в связи с переходом к новому рынку электроэнергии прекращено действие формулы "Роттердам+" — новости, которые были актуальны 1 июля.

Об обстреле автомобиля

Российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил: есть погибший и раненые.

Президент Владимир Зеленский считает, что обстрел боевиками санитарного автомобиля, в результате которого погиб боевой медик и водитель, является попыткой сорвать переговорный процесс.

Зеленский также призвал США и страны Европы "должным образом" отреагировать на действия российско-оккупационных войск.

Об "отпуске" Климкина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".

Позже Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо по рассмотрению вопроса о привлечении Климкина к дисциплинарной ответственности. Такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня.

О рейтингах

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Также отмечается, что с учетом погрешности выборки шансы преодолеть проходной барьер в 5% имеют партия "Сила и честь" с поддержкой 4,1% голосов и "Гражданская позиция" – 3,9% респондентов.

О "Роттердам+"

Действие формулы "Роттердам+" прекращено с 1 июля 2019 года в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочения рынка электрической энергии и обеспечения своевременной подготовки участников рынка к работе нового рынка электрической энергии.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

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С 1 июля в Украине на 67 гривен выросла минимальная пенсия, ее размер теперь составляет 1564 гривни.

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности. Другими двумя указами Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.