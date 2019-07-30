Неудачный телемост: на канале NewsOne нашли нарушения

Источник: комментарий члена Нацсовета по телерадиовещанию Сергея Костинского "Интерфакс-Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Прямая речь Сергея Костинского: "Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки".

"Если факты нарушений – разжигание вражды – подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции".

Детали: В ходе проверки исследовали высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом "Россия 1", и ряд других фактов, например, передачи, где украинцев называли фашистами.

Таким образом, аудит обнаружил факты разжигания вражды на телеканале NewsOne.

Результаты проверки должны рассмотреть на одном из заседаний Нацсовета в ближайшие недели.

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