Невдалий телеміст: на каналі NewsOne знайшли порушення

Джерело: коментар члена Нацради з телерадіомовлення Сергія Костинського "Інтерфакс-Україна"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne в зв'язку з наміром провести телеміст з російським телеканалом "Росія 1".

Пряма мова Сергія Костинського: "Перевірка відбулася, нашу групу пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали. І зараз ми готуємо проект рішення про розгляд результатів цієї перевірки".

"Якщо факти порушень – розпалювання ворожнечі – підтвердяться , то, я прогнозую, що будуть застосовані санкції".

Деталі: Під час перевірки досліджували висловлювання в передачах, що анонсували телеміст з російським телеканалом "Росія 1", і низку інших фактів, наприклад, передачі, де українців називали фашистами.

Таким чином, аудит виявив факти розпалювання ворожнечі на телеканалі NewsOne.

Результати перевірки повинні розглянути на одному із засідань Нацради в найближчі тижні.

Історія питання: