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Невдалий телеміст: на каналі NewsOne знайшли порушення

Вівторок, 30 липня 2019, 13:44

Джерело: коментар члена Нацради з телерадіомовлення Сергія Костинського "Інтерфакс-Україна"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne в зв'язку з наміром провести телеміст з російським телеканалом "Росія 1".

Пряма мова Сергія Костинського: "Перевірка відбулася, нашу групу пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали. І зараз ми готуємо проект рішення про розгляд результатів цієї перевірки".

"Якщо факти порушень – розпалювання ворожнечі – підтвердяться , то, я прогнозую, що будуть застосовані санкції".

Деталі: Під час перевірки досліджували висловлювання в передачах, що анонсували телеміст з російським телеканалом "Росія 1", і низку інших фактів, наприклад, передачі, де українців називали фашистами.

Таким чином, аудит виявив факти розпалювання ворожнечі на телеканалі NewsOne.

Результати перевірки повинні розглянути на одному із засідань Нацради в найближчі тижні.

Історія питання:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити"на 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти анонсованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестувалипроти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24".
  • Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст"  і закликав політиків припинити істерику.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.  
  • Пізніше 8 липня телеканал скасувавтелемарафон через погрози фізичної розправи.
  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ініціювала перевірку телеканалу NewsOne, його підозрювали в розпалюванні ворожнечі.
  • Генпрокуратура зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати так званий телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24".
  • За словами Луценка, слідство встановило зв'язок між каналом і російським ВАТ "Промсвязьбанк", який фінансує і обслуговує державне оборонне замовлення Росії.
  • Власник телеканалу NewsOne, нардеп Тарас Козак звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка у брехні. "Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NEWSONE з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність", - заявляв депутат.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацрадателебачення
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