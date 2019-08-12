Новости 12 августа: допрос Порошенка, визит Зеленского в Житомирскую область

Порошенко прибыл на очередной допрос в ГБР, Зеленский провел совещание в Житомире — новости, которые были актуальны 12 августа.

О допросе

Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Позже директор ГБР Роман Труба заявил, что допрос длился два часа. "Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба. В ответ на это экс-президент заявил, что не доверяет ГБР, поэтому готов пройти полиграф, но в эфире телеканала "Прямой".

Также Порошенко заявил, что события, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого" дают ему все основания утверждать, что они имеют дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого". Труба ответил, что бюро не пытается захватить телеканал "Прямой", а Порошенко превратился в политика, который занимается "подменой понятий".

О Зеленском в Житомире

Президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Во время совещания Зеленский поручил уволить руководителей полиции и Службы безопасности Житомирской области из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря. Он попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Также Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

ГП "Львовский бронетанковый завод" наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

В сети гипермаркетов "Metro" продавали дневники с картой Украины без Крыма.

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило признаки декларирования недостоверной информации чиновниками на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.