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Новости 12 августа: допрос Порошенка, визит Зеленского в Житомирскую область

Понедельник, 12 августа 2019, 21:43

Порошенко прибыл на очередной допрос в ГБР, Зеленский провел совещание в Житомире — новости, которые были актуальны 12 августа.

О допросе

Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Позже директор ГБР Роман Труба заявил, что допрос длился два часа. "Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба. В ответ на это экс-президент заявил, что не доверяет ГБР, поэтому готов пройти полиграф, но в эфире телеканала "Прямой".

Также Порошенко заявил, что события, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого" дают ему все основания утверждать, что они имеют дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого". Труба ответил, что бюро не пытается захватить телеканал "Прямой", а Порошенко превратился в политика, который занимается "подменой понятий".

О Зеленском в Житомире

Президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Во время совещания Зеленский поручил уволить руководителей полиции и Службы безопасности Житомирской области из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря. Он попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Также Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

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Украинская правда
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