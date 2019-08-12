Новини 12 серпня: допит Порошенка, візит Зеленського на Житомирщину

Порошенко прибув на черговий допит у ДБР, Зеленський провів нараду в Житомирі — новини, які були актуальні 12 серпня.

Про допит

Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Його викликали як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

Пізніше, директор ДБР Роман Труба заявив, що допит тривав дві години. "Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа. До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - зазначив Труба. У відповідь на це екс-президент заявив, що не довіряє ДБР, тому готовий пройти поліграф, але в ефірі телеканалу "Прямий".

Також Порошенко заявив, що події, які зараз розгортаються навколо "Прямого" дають йому всі підстави стверджувати, що вони мають справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого". Труба відповів, що бюро не намагається захопити телеканал "Прямий", а Порошенко перетворився на політика, який займається "підміною понять".

Про Зеленського у Житомирі

Президент Володимир Зеленський під час візиту у Житомирську область призначив нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Під час наради Зеленський доручив звільнити керівників поліції та Служби безпеки Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину. Він попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Також Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

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Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

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