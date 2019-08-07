Военные прокуроры написали коллективное заявление: Война еще не всех вылечила

Источник: заявление коллектива военных прокуратур

Коллектив военных прокуратур назвал неприемлемым заявление заместителя главы офиса президента Руслана Рябошапки о возможной ликвидации военной прокуратуры и отчитался о проделанной работе.

Текст заявления: "Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война еще не всех вылечила".

"Численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлено в суд именно военными прокурорами".

"Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человека, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тысяч гривен, направляли в суд 17 обвинительных актов".

Детали: В военной прокуратуре отрапортовали, что за время своей работы к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлекли 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).

Установили 160 мест незаконного удерживания пленных военнослужащих ВСУ и гражданских, допросили 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали боевики на Донбассе.

Передали в офис прокурора Международного уголовного суда более 1000 страниц доказательств российской агрессии, направили в суд 1300 обвинительных актов в отношении коррупционных преступлений и тому подобное.

Что было ранее: Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

История вопроса: