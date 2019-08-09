Семья экс-шефа одесской полиции заработала втрое меньше, чем стоит ее имущество – СМИ
Источник: "Слидство.Инфо"
Семья экс-начальника Одесской полиции Дмитрия Головина, подозреваемого в присвоении вещественных доказательств, владеет имуществом примерно на 29 миллионов гривен, хотя ее заработок за последние 20 лет составил лишь 9,3 миллиона гривен.
Детали: Дмитрий Головин более 20 лет работал в органах Министерства внутренних дел.
По данным официального следствия, за это время генерал Головин заработал около 3 миллионов гривен. В течение этого же периода его жена Анастасия получила еще 5,5 миллионов гривен доходов.
Сам генерал имеет довольно скромную декларацию: на него записана только часть квартиры в одесской новостройке, дом на оккупированной Луганщине и общая с женой квартира в оккупированном Крыму.
В то же время Анастасия Головина владеет домом в Одессе, еще одной квартирой в оккупированном Крыму и двумя земельными участками в Одесской области. А год назад приобрела квартиру в новом жилом комплексе в самом центре исторической Одессы, на улице Большой Арнаутской.
На сестру генеральской жены Оксану Слепцову записаны четыре квартиры в новостройках Киева и еще одна в Одессе. Однако за последние 20 лет Слепцова получила лишь 229 тысяяч гривен доходов, то есть менее чем по 12 тысяч гривен в год.
Осенью прошлого года журналисты выяснили, что Дмитрий Головин живет в таунхаусе в жилом комплексе "Золотой бугаз" на берегу Черного моря. Сначала он скрывал эту недвижимость и только после публикации расследования указал, что апартаменты записаны на дедушку его жены. Согласно официальным данным, которые озвучили прокуроры в суде, дедушка за последние двадцать лет получил в целом 21 тысячк гривен, то есть около тысячи гривен в год.
По подсчетам журналистов, ориентировочная рыночная стоимость всей недвижимости генеральской семьи достигает примерно 29 миллионов гривен.
Что было раньше: По данным Нацагентства по предупреждению коррупции, Головин в 2017 году не задекларировал имущество на сумму более 800 тысяч гривен.
Предыстория:
- Головин работал в органах внутренних дел с ноября 1996 года. 9 сентября 2016 года он возглавил Главное управление Нацполиции Одесской области, а 23 апреля 2019 года подал в отставку.
- В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.
- Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке "Золотой бугаз" в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.
- Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала - Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.
- Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость – примерно 50 миллионов гривен.
- Следствие считает, что к преступной схемы Головина привлек его заместитель Константин Гейко, которого также задержали.
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