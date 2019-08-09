Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Семья экс-шефа одесской полиции заработала втрое меньше, чем стоит ее имущество – СМИ

Пятница, 9 августа 2019, 14:32

Источник: "Слидство.Инфо"

Семья экс-начальника Одесской полиции Дмитрия Головина, подозреваемого в присвоении вещественных доказательств, владеет имуществом примерно на 29 миллионов гривен, хотя ее заработок за последние 20 лет составил лишь 9,3 миллиона гривен.

Детали: Дмитрий Головин более 20 лет работал в органах Министерства внутренних дел.

По данным официального следствия, за это время генерал Головин заработал около 3 миллионов гривен. В течение этого же периода его жена Анастасия получила еще 5,5 миллионов гривен доходов.

Сам генерал имеет довольно скромную декларацию: на него записана только часть квартиры в одесской новостройке, дом на оккупированной Луганщине и общая с женой квартира в оккупированном Крыму.

В то же время Анастасия Головина владеет домом в Одессе, еще одной квартирой в оккупированном Крыму и двумя земельными участками в Одесской области. А год назад приобрела квартиру в новом жилом комплексе в самом центре исторической Одессы, на улице Большой Арнаутской.

На сестру генеральской жены Оксану Слепцову записаны четыре квартиры в новостройках Киева и еще одна в Одессе. Однако за последние 20 лет Слепцова получила лишь 229 тысяяч гривен доходов, то есть менее чем по 12 тысяч гривен в год.

Осенью прошлого года журналисты выяснили, что Дмитрий Головин живет в таунхаусе в жилом комплексе "Золотой бугаз" на берегу Черного моря. Сначала он скрывал эту недвижимость и только после публикации расследования указал, что апартаменты записаны на дедушку его жены. Согласно официальным данным, которые озвучили прокуроры в суде, дедушка за последние двадцать лет получил в целом 21 тысячк гривен, то есть около тысячи гривен в год.

По подсчетам журналистов, ориентировочная рыночная стоимость всей недвижимости генеральской семьи достигает примерно 29 миллионов гривен.

Что было раньше: По данным Нацагентства по предупреждению коррупции, Головин в 2017 году не задекларировал имущество на сумму более 800 тысяч гривен.

Предыстория:

  • Головин работал в органах внутренних дел с ноября 1996 года. 9 сентября 2016 года он возглавил Главное управление Нацполиции Одесской области, а 23 апреля 2019 года подал в отставку.
  • В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.
  • Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке "Золотой бугаз" в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.
  • Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала - Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.
  • Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость – примерно 50 миллионов гривен.
  • Следствие считает, что к преступной схемы Головина привлек его заместитель Константин Гейко, которого также задержали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
Все новости...
Реклама: