Семья экс-шефа одесской полиции заработала втрое меньше, чем стоит ее имущество – СМИ

Источник: "Слидство.Инфо"

Семья экс-начальника Одесской полиции Дмитрия Головина, подозреваемого в присвоении вещественных доказательств, владеет имуществом примерно на 29 миллионов гривен, хотя ее заработок за последние 20 лет составил лишь 9,3 миллиона гривен.

Детали: Дмитрий Головин более 20 лет работал в органах Министерства внутренних дел.

По данным официального следствия, за это время генерал Головин заработал около 3 миллионов гривен. В течение этого же периода его жена Анастасия получила еще 5,5 миллионов гривен доходов.

Сам генерал имеет довольно скромную декларацию: на него записана только часть квартиры в одесской новостройке, дом на оккупированной Луганщине и общая с женой квартира в оккупированном Крыму.

В то же время Анастасия Головина владеет домом в Одессе, еще одной квартирой в оккупированном Крыму и двумя земельными участками в Одесской области. А год назад приобрела квартиру в новом жилом комплексе в самом центре исторической Одессы, на улице Большой Арнаутской.

На сестру генеральской жены Оксану Слепцову записаны четыре квартиры в новостройках Киева и еще одна в Одессе. Однако за последние 20 лет Слепцова получила лишь 229 тысяяч гривен доходов, то есть менее чем по 12 тысяч гривен в год.

Осенью прошлого года журналисты выяснили, что Дмитрий Головин живет в таунхаусе в жилом комплексе "Золотой бугаз" на берегу Черного моря. Сначала он скрывал эту недвижимость и только после публикации расследования указал, что апартаменты записаны на дедушку его жены. Согласно официальным данным, которые озвучили прокуроры в суде, дедушка за последние двадцать лет получил в целом 21 тысячк гривен, то есть около тысячи гривен в год.

По подсчетам журналистов, ориентировочная рыночная стоимость всей недвижимости генеральской семьи достигает примерно 29 миллионов гривен.

Что было раньше: По данным Нацагентства по предупреждению коррупции, Головин в 2017 году не задекларировал имущество на сумму более 800 тысяч гривен.

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