Стрелок из Эль-Пасо признался, что "целился" в мексиканцев
Источник: AP News со ссылкой на полицию, "Голос Америки"
Мужчина, обвиняемый в массовой стрельбе в торговом центре Эль-Пасо, штат Техас, признался, что преследовал мексиканцев.
Детали: Полиция задержала 21-летнего Патрика Крусиуса в автомобиле, остановленном незадолго после инцидента 3 августа.
Он вышел из машины с поднятыми руками и сказал: "Я тот самый стрелок". Позже признался офицерам, что его главной мишенью были мексиканцы.
В ходе стрельбы в "Уолмарте" убито 22 человека, около двух десятков получили ранения. У многих – латинские фамилии, восемь из них были гражданами Мексики.
Впоследствии многие жители Эль-Пасо, протестующие и демократы обвинили президента США Дональда Трампа в разжигании политической и расовой вражды по всей стране.
Ранее в пятницу, 9 августа, Трамп написал в Twitter, что законодатели США ведут переговоры об обязательной проверке желающих приобрести огнестрельное оружие.
Прямая речь Трампа: "Происходит серьезная дискуссия между лидерами Палаты представителей и Сената США вокруг серьезных проверок личных данных желающих приобрести огнестрельное оружие.
Я также общаюсь с Национальной ассоциацией владельцев огнестрельного оружия, чтобы их взгляды были полностью представлены и рассматривались с уважением.
Огнестрельное оружие не должно попадать в руки психически больных, сумасшедших людей..."
Предыстория:
- Массовая стрельба в Эль-Пасо произошла 3 августа. Террорист опубликовал в сети манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами.
- В то же время, по словам адвоката семьи задержанного, родственники никогда не слышали, чтобы он пользовался расистскими и антииммигрантскими высказываниями, которыми полон манифест.
- В тот же день, в результате стрельбы в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, не менее 16 получили ранения.