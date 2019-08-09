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Стрелок из Эль-Пасо признался, что "целился" в мексиканцев

Пятница, 9 августа 2019, 22:17
Стрелок из Эль-Пасо признался, что целился в мексиканцев

Источник: AP News со ссылкой на полицию, "Голос Америки"

Мужчина, обвиняемый в массовой стрельбе в торговом центре Эль-Пасо, штат Техас, признался, что преследовал мексиканцев.

Детали: Полиция задержала 21-летнего Патрика Крусиуса в автомобиле, остановленном незадолго после инцидента 3 августа.

Он вышел из машины с поднятыми руками и сказал: "Я тот самый стрелок". Позже признался офицерам, что его главной мишенью были мексиканцы.

В ходе стрельбы в "Уолмарте" убито 22 человека, около двух десятков получили ранения. У многих – латинские фамилии, восемь из них были гражданами Мексики.

Впоследствии многие жители Эль-Пасо, протестующие и демократы обвинили президента США Дональда Трампа в разжигании политической и расовой вражды по всей стране.

Ранее в пятницу, 9 августа, Трамп написал в Twitter, что законодатели США ведут переговоры об обязательной проверке желающих приобрести огнестрельное оружие. 

Прямая речь Трампа: "Происходит серьезная дискуссия между лидерами Палаты представителей и Сената США вокруг серьезных проверок личных данных желающих приобрести огнестрельное оружие.

Я также общаюсь с Национальной ассоциацией владельцев огнестрельного оружия, чтобы их взгляды были полностью представлены и рассматривались с уважением. 

Огнестрельное оружие не должно попадать в руки психически больных, сумасшедших людей..."

Предыстория:

  • Массовая стрельба в Эль-Пасо произошла 3 августа. Террорист опубликовал в сети манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами.
  • В то же время, по словам адвоката семьи задержанного, родственники никогда не слышали, чтобы он пользовался расистскими и антииммигрантскими высказываниями, которыми полон манифест.
  • В тот же день, в результате стрельбы в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, не менее 16 получили ранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАтерроризм
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