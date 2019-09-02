Матиос попрощался с должностью: "Честь имею"

Источник: Facebook-страница Анатолия Матиоса

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, которого 2 сентября уволил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, попрощался с коллегами и ведомством.

Дословно: "Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом!

Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нос огромный груз службы в рядах военной прокуратуры! Коллеги и офицеры, спасибо! Честь имею".

Детали: Матиос вспомнил о кольце царя Соломона с надписью "И это пройдет". По его словам, он всегда в жизни и карьере помнил об этих словах.

Кроме того, он опубликовал письмо от Минобороны с подписью министра Андрея Загороднюка к генпрокурору Рабошапкы, согласно которому Матиос имеют направили в распоряжение министерства до решения вопроса о его дальнейшей военной службы.

Что было раньше: 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагается ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Напомним:

29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

Знать больше: Ликвидировать нельзя реформировать. Что не так с прокуратурой Матиоса

Рябошапка пообещал Украине Римский статут и переходное правосудие. Что это такое