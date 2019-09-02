Соратница Саакашвили претендует на должность замминистра юстиции

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Понедельник, 2 сентября 2019, 21:15

Источник: декларация Валерии Коломиец

Адвокат Валерия Коломиец подала декларацию кандидата на должность заместителя министра юстиции.

Детали: Документ был обнародован в Едином государственном реестре деклараций в 12 часов 2 августа.

Валерия Коломиец на парламентских выборах 2019 года баллотировалась в Верховную Раду по списку партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Бывший президент Грузии и глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, когда представлял Коломиец в телеэфире, сказал, что она "вытащила его из тюрьмы". Адвокат защищала Саакашвили, когда политика подозревали в содействии участникам преступных организаций.

Также Коломиец представляет в суде другого соратника Саакашвили – Давида Сакварелидзе, обвиняемого в незаконном пересечении границы.

В декларации адвокат указала лишь 22 635 гривен заработка за 2018 год. Других доходов она не задекларировала. В то же время, Коломиец имеет собственное адвокатское бюро во Львове, там же владеет квартирой.

Денежные накопления кандидата в министерство – 257 тысяч гривен и 7 тысяч долларов наличными.

Валерия Коломиец
Валерия Коломиец
Фото: facebook

Коломиец – 32 года, она родом из Львова, изучала правоведение в ЛНУ имени Ивана Франко. С 2012 года имеет адвокатское свидетельство.

Что было раньше: "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в 2019 году участвовал в парламентских выборах, но не смог завоевать ни одного мандата, набрав менее одного процента поддержки.

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Предыстория:

  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва.
  • На заседании нардепы назначили нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительство, в составе которого оставили предыдущих министров внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркаров.
  • Министром юстиции стал Денис Малюська, который до этого прошел в Раду под 25 номером в списке "Слуги народа".

Украинская правда

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