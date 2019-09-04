Президент уволил главу СБУ Херсонщины

Крицын возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 15 июня 2018 года.

Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от должности управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына.

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