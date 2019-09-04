Президент уволил главу СБУ Херсонщины
Среда, 4 сентября 2019, 18:10
Источник: Офис президента, указ № 651/2019 от 4 сентября
Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от должности управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына.
Крицын возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 15 июня 2018 года.
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Предыстория:
- 2 сентября Зеленский отправил в запас начальника Генерального штаба времен Порошенко - Виктора Муженко.
- 30 августа президент уволил Павла Букина с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил на нее Айвараса Абромавичюса.
- 19 августа Зеленский освободил 14 глав районных госадминистраций.