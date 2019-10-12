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Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа — Reuters

Суббота, 12 октября 2019, 06:16
Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа — Reuters

Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Источник: Reuters со ссылкой на источники.

СМИ предполагает, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.

Человек, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.

Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность двух соратников Джулиани. За какую именно деятельность или услуги, сколько денег получили и за какой период — источник не уточнил. 

Джулиани в интервью агентству признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". При этом, адвокат Трампа отказался называть цель поездок.

Агентство добавляет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США".

"Они задержали невинного человека, такого как Дмитрий Фирташ, и нарисовали его таким себе плохим мафиозным парнем, которым он явно не является. Это один из самых честных бизнесменов. Невероятный бизнесмен", — заявлял Парнас.

По его мнению, Фирташ стал жертвой "клики, которая была причастна к замалчиванию коррупции со стороны Джо Байдена и его сына в Украине.

Напомним:

  • Двое американских бизнесменов, которые финансировали избирательную кампанию Дональда Трампа, были задержаны по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани написали заявлениев правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью, в котором олигарх назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".
  • 17 мая в интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.
  • 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
  • В интервью программе "Схемы" Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".
  • Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.
  • Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.
  • Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
  • Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко. 
  • Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

Темы: СШАФирташ
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