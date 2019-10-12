Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Источник: Reuters со ссылкой на источники.

СМИ предполагает, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.

Человек, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.

Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность двух соратников Джулиани. За какую именно деятельность или услуги, сколько денег получили и за какой период — источник не уточнил.

Джулиани в интервью агентству признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". При этом, адвокат Трампа отказался называть цель поездок.

Агентство добавляет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США".

"Они задержали невинного человека, такого как Дмитрий Фирташ, и нарисовали его таким себе плохим мафиозным парнем, которым он явно не является. Это один из самых честных бизнесменов. Невероятный бизнесмен", — заявлял Парнас.

По его мнению, Фирташ стал жертвой "клики, которая была причастна к замалчиванию коррупции со стороны Джо Байдена и его сына в Украине.