Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ пересматривает производства по Злочевскому и Burisma, членом совета директоров которой был сын Байдена

Пятница, 4 октября 2019, 11:46

Генпрокуратура проводит аудит старых производств и пересмотрит все уголовные производства, в том числе и те, что касались компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.

Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка на пресс-конференции 4 октября, отвечая на вопрос, будет ли ГПУ активизировать дело Burisma и есть ли вообще полномочия у ГПУ для привлечения к ответственности Бадейна или других в этом деле.

Прямая речь: "Есть две части ответа на этот вопрос. Во-первых, мы проводим аудит тех производств, которые расследовались органами прокуратуры и Генеральной прокуратурой в том числе. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастны и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский – ред.), Курченко (бизнесмен Сергей Курченко – ред.) и другие люди или компании, таких производству нас где-то около полутора десятка".

"Но мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, с тем, чтобы принять решение в тех случаях, когда решения были приняты незаконные процессуальные, чтобы мы их пересмотрели".

Детали: На вопрос, обращался ли к нему кто-то относительно расследования производств в отношении Байдена, Рябошапка сказал: "Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам". 

На просьбу прокомментировать переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, где последний подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, Рябошапка сказал, что с этим вопросом следует обращаться к авторам этой переписки.

Он уверяет, что "ГПУ является независимой от Офиса президента и от политического влияния со стороны Офиса".

Впоследствии на сайте ГПУ появилось сообщение, что Генпрокуратура проводит аудит всех действующих уголовных производств и направляет следственным органам по подследственности.

Отмечается, что среди этих производств есть и громкие дела в отношении должностных лиц времен беглого президента Виктора Януковича. В частности, производства, связанные с бывшим министром экологии и природных ресурсов Злочевским.

На данный момент пересматривается 15 уголовных производств, в которых фигурирует Злочевский.

В ГПУ добавили: если будет обнаружено, что производства были закрыты в нарушение закона или были совершены другие процессуальные нарушения, то будут приняты соответствующие процессуальные решения.

На данный момент процессуальные решения в делах в отношении Злочевского или других лиц, связанных с ним или его компаниями, не принимались.

Знать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Предыстория:

  • Издание FoxNews обнародовало заметки разговора с Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что бывший генпрокурор Украины рассказал, как под давлением со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.
  • Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это "не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена".
  • "Шокина вызвали в кабинет господина Порошенко и сообщили, что расследование дела Burisma и совета директоров, в котором состоит Хантер Байден, привели к тому, что Джо Байден задержал один миллиард долларов помощи Украине", – говорится в записях Джулиани.
  • Порошенко уверяет, что не давал указаний закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.
  • 19 сентября генерального инспектора разведки Майкла Аткинсона допросили за закрытыми дверями в Палате представителей США о жалобе сотрудника американской разведки.
  • The Washington Post напомнил, что за несколько недель до жалобы президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Сам Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию о жалобе на него.
  • 21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии на выборах президента США в 2020 году призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским мог давить на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.
  • 24 сентября Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте – отстранении от должности.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал недословное изложение разговора июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Они говорили о деле Хантера Байдена.
  • Позже Зеленский заявил, что Украина не обязана расследовать или не расследовать дело, которое касается сына Байдена.
  • Американские СМИ также сообщали, что одним из ключевых игроков в скандале Байдена стал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По информации CNN, именно Волкер помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.
  • По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.
  • 3 октября Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаСШАГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Рябошапка
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: