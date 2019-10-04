ГПУ пересматривает производства по Злочевскому и Burisma, членом совета директоров которой был сын Байдена
Генпрокуратура проводит аудит старых производств и пересмотрит все уголовные производства, в том числе и те, что касались компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.
Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка на пресс-конференции 4 октября, отвечая на вопрос, будет ли ГПУ активизировать дело Burisma и есть ли вообще полномочия у ГПУ для привлечения к ответственности Бадейна или других в этом деле.
Прямая речь: "Есть две части ответа на этот вопрос. Во-первых, мы проводим аудит тех производств, которые расследовались органами прокуратуры и Генеральной прокуратурой в том числе. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастны и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский – ред.), Курченко (бизнесмен Сергей Курченко – ред.) и другие люди или компании, таких производству нас где-то около полутора десятка".
"Но мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, с тем, чтобы принять решение в тех случаях, когда решения были приняты незаконные процессуальные, чтобы мы их пересмотрели".
Детали: На вопрос, обращался ли к нему кто-то относительно расследования производств в отношении Байдена, Рябошапка сказал: "Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам".
На просьбу прокомментировать переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, где последний подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, Рябошапка сказал, что с этим вопросом следует обращаться к авторам этой переписки.
Он уверяет, что "ГПУ является независимой от Офиса президента и от политического влияния со стороны Офиса".
Впоследствии на сайте ГПУ появилось сообщение, что Генпрокуратура проводит аудит всех действующих уголовных производств и направляет следственным органам по подследственности.
Отмечается, что среди этих производств есть и громкие дела в отношении должностных лиц времен беглого президента Виктора Януковича. В частности, производства, связанные с бывшим министром экологии и природных ресурсов Злочевским.
На данный момент пересматривается 15 уголовных производств, в которых фигурирует Злочевский.
В ГПУ добавили: если будет обнаружено, что производства были закрыты в нарушение закона или были совершены другие процессуальные нарушения, то будут приняты соответствующие процессуальные решения.
На данный момент процессуальные решения в делах в отношении Злочевского или других лиц, связанных с ним или его компаниями, не принимались.
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Предыстория:
- Издание FoxNews обнародовало заметки разговора с Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что бывший генпрокурор Украины рассказал, как под давлением со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.
- Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это "не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена".
- "Шокина вызвали в кабинет господина Порошенко и сообщили, что расследование дела Burisma и совета директоров, в котором состоит Хантер Байден, привели к тому, что Джо Байден задержал один миллиард долларов помощи Украине", – говорится в записях Джулиани.
- Порошенко уверяет, что не давал указаний закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.
- 19 сентября генерального инспектора разведки Майкла Аткинсона допросили за закрытыми дверями в Палате представителей США о жалобе сотрудника американской разведки.
- The Washington Post напомнил, что за несколько недель до жалобы президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Сам Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию о жалобе на него.
- 21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии на выборах президента США в 2020 году призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским мог давить на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.
- 24 сентября Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте – отстранении от должности.
- 25 сентября Белый дом обнародовал недословное изложение разговора июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Они говорили о деле Хантера Байдена.
- Позже Зеленский заявил, что Украина не обязана расследовать или не расследовать дело, которое касается сына Байдена.
- Американские СМИ также сообщали, что одним из ключевых игроков в скандале Байдена стал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По информации CNN, именно Волкер помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.
- По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.
- 3 октября Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.