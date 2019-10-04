Генпрокуратура проводит аудит старых производств и пересмотрит уголовные производства, которые касались компании Burisma, где фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка на пресс-конференции 4 октября.

Прямая речь:

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее органами прокуратуры и Генеральной прокуратурой в том числе. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастны и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский – ред.), Курченко (бизнесмен Сергей Курченко – ред.) и другие люди или компании. Таких производству нас где-то около полутора десятка".

"Но мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, с тем, чтобы принять решение в тех случаях, когда решения были приняты незаконные процессуальные, чтобы мы их пересмотрели".

"Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам".

"Мы только недавно начали работать и только недавно начался аудит производств. Но тех, где могут быть причастны не Burisma там или Байден, а Злочевский или Курченко, где-то около 15. Но я не могу сказать, что это все производства, потому что работа по ревизии производств продолжается".

Детали: На просьбу прокомментировать переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, где последний подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, Рябошапка сказал, что с этим вопросом следует обращаться к авторам этой переписки.

Он уверяет, что "ГПУ является независимой от Офиса президента и от политического влияния со стороны Офиса".

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