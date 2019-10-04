Генпрокуратура проводит аудит старых производств и пересмотрит все уголовные производства, в том числе и те, что касались компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.

Источник: генеральный прокурор Руслан Рябошапка на пресс-конференции 4 октября, отвечая на вопрос, будет ли ГПУ активизировать дело Burisma и есть ли вообще полномочия у ГПУ для привлечения к ответственности Бадейна или других в этом деле.

Прямая речь: "Есть две части ответа на этот вопрос. Во-первых, мы проводим аудит тех производств, которые расследовались органами прокуратуры и Генеральной прокуратурой в том числе. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастны и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский – ред.), Курченко (бизнесмен Сергей Курченко – ред.) и другие люди или компании, таких производству нас где-то около полутора десятка".

"Но мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, с тем, чтобы принять решение в тех случаях, когда решения были приняты незаконные процессуальные, чтобы мы их пересмотрели".

Детали: На вопрос, обращался ли к нему кто-то относительно расследования производств в отношении Байдена, Рябошапка сказал: "Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам".

На просьбу прокомментировать переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, где последний подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, Рябошапка сказал, что с этим вопросом следует обращаться к авторам этой переписки.

Он уверяет, что "ГПУ является независимой от Офиса президента и от политического влияния со стороны Офиса".

Впоследствии на сайте ГПУ появилось сообщение, что Генпрокуратура проводит аудит всех действующих уголовных производств и направляет следственным органам по подследственности.

Отмечается, что среди этих производств есть и громкие дела в отношении должностных лиц времен беглого президента Виктора Януковича. В частности, производства, связанные с бывшим министром экологии и природных ресурсов Злочевским.

На данный момент пересматривается 15 уголовных производств, в которых фигурирует Злочевский.

В ГПУ добавили: если будет обнаружено, что производства были закрыты в нарушение закона или были совершены другие процессуальные нарушения, то будут приняты соответствующие процессуальные решения.

На данный момент процессуальные решения в делах в отношении Злочевского или других лиц, связанных с ним или его компаниями, не принимались.

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