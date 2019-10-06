Главные новости субботы и ночи: посол США в Украине, имя погибшего на Донбассе воина
Место Волкера может занять экс-сотрудник ЦРУ, Стало известно имя погибшего на Донбассе воина — новости, которые были актуальны 5 октября.
О должности посла США в Украине
По данным издания "Зеркало недели", сначала в Вашингтоне было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине. Но после отставки Волкера кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя.
О войне на Донбассе
4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб старший солдат 1 отдельной танковой Северской бригады Олег Ременный.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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