Головні новини суботи і ночі: посол США в Україні, ім'я загиблого на Донбасі воїна 

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Неділя, 6 жовтня 2019, 08:00

Місце Волкера може зайняти екс-співробітник ЦРУ, Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна — новини, які були актуальні 5 жовтня.

Про посла США в Україні.

За даними видання Дзеркало тижня, спочатку в Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні. Але після відставки Волкера кандидатуру Костіва розглядають в якості нового спецпредставника.

Про війну на Донбасі 

4 жовтня внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув старший солдат 1 окремої танкової Сіверської бригади Олег Ремінний.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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Теми: Зеленський Трамп


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