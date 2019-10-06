Головні новини суботи і ночі: посол США в Україні, ім'я загиблого на Донбасі воїна
Місце Волкера може зайняти екс-співробітник ЦРУ, Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна — новини, які були актуальні 5 жовтня.
Про посла США в Україні.
За даними видання Дзеркало тижня, спочатку в Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні. Але після відставки Волкера кандидатуру Костіва розглядають в якості нового спецпредставника.
Про війну на Донбасі
4 жовтня внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув старший солдат 1 окремої танкової Сіверської бригади Олег Ремінний.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці
Трамп заборонив в'їзд іммігрантам, які не можуть сплатити за медичне страхування