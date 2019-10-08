Херсонский горсовет проголосовал против "формулы Штайнмайера"

Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали обращение к президенту и Верховной Раде относительно недопущения капитуляции Украины в российско-украинской войне за подписание так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: "Укринформ"

Дословно: "Ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по т. н. "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины".

Детали: За решение об обращении проголосовали 28 депутатов, 6 депутатов воздержались.

Депутаты также считают, что выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо проводить только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

Мэр Херсона Владимир Николаенко отметил: "Абсолютно принципиальная позиция - не может быть капитуляции, сдачи земель и людей, которые там живут".

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