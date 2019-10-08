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Херсонский горсовет проголосовал против "формулы Штайнмайера"

Вторник, 8 октября 2019, 17:23

Депутаты Херсонского городского совета на внеочередной сессии поддержали обращение к президенту и Верховной Раде относительно недопущения капитуляции Украины в российско-украинской войне за подписание так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: "Укринформ"

Дословно: "Ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по т. н. "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины".

Детали: За решение об обращении проголосовали 28 депутатов, 6 депутатов воздержались.

Депутаты также считают, что выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо проводить только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

Мэр Херсона Владимир Николаенко отметил: "Абсолютно принципиальная позиция - не может быть капитуляции, сдачи земель и людей, которые там живут".

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Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".
  • Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
  • 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

Темы: Херсонформула ШтайнмайераЗеленскийВерховная РадаДонбасс
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