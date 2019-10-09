Глава Харьковской ОГА претендует на должность заместителя секретаря СНБО
Действующая председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала электронную декларацию претендента на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Источник: реестр электронных деклараций НАПК
Детали: Согласно данным в реестре, декларация подана поздно вечером 8 октября. Светличная задекларировала две квартиры в Харькове (47 и 32 квадрата), недостроенный гараж, автомобиль Peugeot 2014 выпуска.
Она задекларировала 214 710 гривен заработной платы за 2018 года, а также денежный подарок от матери - 261,5 тысячи гривен.
Что было ранее: Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер подал декларацию кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.
История вопроса:
- На должность председателя Харьковской ОГА Светличную назначал пятый президент Украины Петр Порошенко. Она возглавляет облгосадминистрацию с 15 октября 2016 года.
- Светличная была депутатом Харьковского областного совета 7-го созыва, руководителем фракции "БПП "Солидарность".
- 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.
- 27 сентября он подал в отставку.
- 30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.
- Данилюк подтвердил, что решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.
- 3 октября президент назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, перед этим освободив его от должности заместителя секретаря СНБО.
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