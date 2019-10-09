Глава Харьковской ОГА претендует на должность заместителя секретаря СНБО

Действующая председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала электронную декларацию претендента на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: реестр электронных деклараций НАПК

Детали: Согласно данным в реестре, декларация подана поздно вечером 8 октября. Светличная задекларировала две квартиры в Харькове (47 и 32 квадрата), недостроенный гараж, автомобиль Peugeot 2014 выпуска.

Она задекларировала 214 710 гривен заработной платы за 2018 года, а также денежный подарок от матери - 261,5 тысячи гривен.

Что было ранее: Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер подал декларацию кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

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