Глава Харьковской ОГА претендует на должность заместителя секретаря СНБО

428 просмотров
Среда, 9 октября 2019, 11:48

Действующая председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала электронную декларацию претендента на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: реестр электронных деклараций НАПК

Детали: Согласно данным в реестре, декларация подана поздно вечером 8 октября. Светличная задекларировала две квартиры в Харькове (47 и 32 квадрата), недостроенный гараж, автомобиль Peugeot 2014 выпуска.

Она задекларировала 214 710 гривен заработной платы за 2018 года, а также денежный подарок от матери - 261,5 тысячи гривен.

Что было ранее: Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер подал декларацию кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

История вопроса:

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьковская область СНБО


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нардеп от "Слуги народа" метит в руководство Харьковщины 8 октября 2019, 10:35
Чиновники Балаклеи получают 20-30% "отката" с ремонтных работ – СБУ 3 октября 2019, 10:19
Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области 30 сентября 2019, 21:57
Все новости
Главные новости
Нардеп Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ
Американца, который воевал в АТО, взяли под стражу в Виннице
При разведении сил "серая зона" может расшириться и подконтрольными Киеву пунктами, и частью Донецка
Администрация Трампа отказалась сотрудничать в деле об импичменте
Все новости
еда

5 причин есть много овощей

Фото

Водная стихия: 10 фотографий, которые вы должны увидеть

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

Поиск по сайту
Архив
Весь архів