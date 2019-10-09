Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Харьковской ОГА претендует на должность заместителя секретаря СНБО

Среда, 9 октября 2019, 11:48
Глава Харьковской ОГА претендует на должность заместителя секретаря СНБО

Действующая председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала электронную декларацию претендента на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: реестр электронных деклараций НАПК

Детали: Согласно данным в реестре, декларация подана поздно вечером 8 октября. Светличная задекларировала две квартиры в Харькове (47 и 32 квадрата), недостроенный гараж, автомобиль Peugeot 2014 выпуска.

Она задекларировала 214 710 гривен заработной платы за 2018 года, а также денежный подарок от матери - 261,5 тысячи гривен.

Что было ранее: Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер подал декларацию кандидата на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

История вопроса:

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Харьковская область
Из-за обстрелов оккупантов произошел лесной пожар на Харьковщине
Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: