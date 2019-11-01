Суд отказался освобождать от ответственности участников схем Гладковского
Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в освобождении от уголовной ответственности за неуплаченные налоги фигурантов скандала о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозы и Виталия Жукова.
Источник: решения суда от 2 и 18 сентября, которые были обнародованы в реестре 1 ноября
Детали: В решении относительно Андрея Рогозы говорится, что подконтрольная ему фирма "Оптимумспецдеталь" августа 2015 по декабрь 2016 года не заплатила налогов на 26 621 147, 47 гривен.
Расследование шло с 2016 года, но за один день до объявления подозрения в 2019 году Рогоза заплатил государству убытки, что позволяет освободить его от ответственности. На основании этого прокуратура попросила суд закрыть дело Рогозы.
Однако судья Оксана Голуба увидела в ходатайстве прокурора ряд нарушений. Прокуратура не доказала, что дело должен рассматривать именно Шевченковский райсуд, ненадлежащим образом сформулировала подозрение Рогозе и не доказала совершение им преступления.
В частности, из перечня доказательств "не усматривается, что именно они подтверждают". Недоказанным судья считает и размер вреда, тогда как Рогозу обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере.
Кроме того, правоохранители не доказали, что человек действительно возместил убытки. В подтверждение того, что Рогоза все-таки заплатил инкриминируемые ему 26,6 миллионов, суд предоставили фотокопии квитанций. Но суд не принял их как надлежащие и допустимые доказательства.
Решение относительно еще одного руководителя "Оптимумспецдетали" Виталия Жукова пока обнародовано не в полном размере, поэтому аргументация суда неизвестна. Однако судья Виталий Циктич также отказался освобождать мужчину от уголовной ответственности.
Ходатайства об освобождении от ответственности в отношении обоих обвиняемых подал прокурор Генеральной прокуратуры Виталий Опанасенко.
Что было раньше: Жукову и Рогозе сообщили о подозрении сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.
В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности.
Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову "для осуществления уголовного производства в общем порядке".
Дополнительно: Юридическая фраза "для осуществления уголовного производства в общем порядке" означает, что прокурор должен составлять обвинительный акт и направлять дело для рассмотрения в суд или закрывать производства самостоятельно.
Больше о том, что происходит в деле о коррупции в Укроборонпроме, читайте в материале УП #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя
Напомним:
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года обнародовало расследование о том, как люди из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с друзьями – Рогозой и Жуковым. Ключевой фирмой в схемах была "Оптимумспецдеталь".
- Гладковський-старший, по данным журналистов, по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".
- После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
- 17 октября НАБУ задержало екс-чиновника СНБО Олега Гладковского. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- В то же время, подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома".
- 19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.
- 21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.