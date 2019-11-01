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Суд отказался освобождать от ответственности участников схем Гладковского

Пятница, 1 ноября 2019, 11:46

Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в освобождении от уголовной ответственности за неуплаченные налоги фигурантов скандала о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

Источник: решения суда от 2 и 18 сентября, которые были обнародованы в реестре 1 ноября

Детали: В решении относительно Андрея Рогозы говорится, что подконтрольная ему фирма "Оптимумспецдеталь" августа 2015 по декабрь 2016 года не заплатила налогов на 26 621 147, 47 гривен.

Расследование шло с 2016 года, но за один день до объявления подозрения в 2019 году Рогоза заплатил государству убытки, что позволяет освободить его от ответственности. На основании этого прокуратура попросила суд закрыть дело Рогозы.

Однако судья Оксана Голуба увидела в ходатайстве прокурора ряд нарушений. Прокуратура не доказала, что дело должен рассматривать именно Шевченковский райсуд, ненадлежащим образом сформулировала подозрение Рогозе и не доказала совершение им преступления.

В частности, из перечня доказательств "не усматривается, что именно они подтверждают". Недоказанным судья считает и размер вреда, тогда как Рогозу обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере.

Кроме того, правоохранители не доказали, что человек действительно возместил убытки. В подтверждение того, что Рогоза все-таки заплатил инкриминируемые ему 26,6 миллионов, суд предоставили фотокопии квитанций. Но суд не принял их как надлежащие и допустимые доказательства.

Решение относительно еще одного руководителя "Оптимумспецдетали" Виталия Жукова пока обнародовано не в полном размере, поэтому аргументация суда неизвестна. Однако судья Виталий Циктич также отказался освобождать мужчину от уголовной ответственности.

Ходатайства об освобождении от ответственности в отношении обоих обвиняемых подал прокурор Генеральной прокуратуры Виталий Опанасенко.

Что было раньше: Жукову и Рогозе сообщили о подозрении сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности.

Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову "для осуществления уголовного производства в общем порядке".

Дополнительно: Юридическая фраза "для осуществления уголовного производства в общем порядке" означает, что прокурор должен составлять обвинительный акт и направлять дело для рассмотрения в суд или закрывать производства самостоятельно.

Больше о том, что происходит в деле о коррупции в Укроборонпроме, читайте в материале УП #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Напомним:

  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года обнародовало расследование о том, как люди из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с друзьями – Рогозой и Жуковым. Ключевой фирмой в схемах была "Оптимумспецдеталь".
  • Гладковський-старший, по данным журналистов, по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
  • 17 октября НАБУ задержало екс-чиновника СНБО Олега Гладковского. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • В то же время, подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома".
  • 19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.
  • 21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.

Соня Лукашова, УП

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