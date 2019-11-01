Суд отказался освобождать от ответственности участников схем Гладковского

Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в освобождении от уголовной ответственности за неуплаченные налоги фигурантов скандала о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

Источник: решения суда от 2 и 18 сентября, которые были обнародованы в реестре 1 ноября

Детали: В решении относительно Андрея Рогозы говорится, что подконтрольная ему фирма "Оптимумспецдеталь" августа 2015 по декабрь 2016 года не заплатила налогов на 26 621 147, 47 гривен.

Расследование шло с 2016 года, но за один день до объявления подозрения в 2019 году Рогоза заплатил государству убытки, что позволяет освободить его от ответственности. На основании этого прокуратура попросила суд закрыть дело Рогозы.

Однако судья Оксана Голуба увидела в ходатайстве прокурора ряд нарушений. Прокуратура не доказала, что дело должен рассматривать именно Шевченковский райсуд, ненадлежащим образом сформулировала подозрение Рогозе и не доказала совершение им преступления.

В частности, из перечня доказательств "не усматривается, что именно они подтверждают". Недоказанным судья считает и размер вреда, тогда как Рогозу обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере.

Кроме того, правоохранители не доказали, что человек действительно возместил убытки. В подтверждение того, что Рогоза все-таки заплатил инкриминируемые ему 26,6 миллионов, суд предоставили фотокопии квитанций. Но суд не принял их как надлежащие и допустимые доказательства.

Решение относительно еще одного руководителя "Оптимумспецдетали" Виталия Жукова пока обнародовано не в полном размере, поэтому аргументация суда неизвестна. Однако судья Виталий Циктич также отказался освобождать мужчину от уголовной ответственности.

Ходатайства об освобождении от ответственности в отношении обоих обвиняемых подал прокурор Генеральной прокуратуры Виталий Опанасенко.

Что было раньше: Жукову и Рогозе сообщили о подозрении сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности.

Больше о том, что происходит в деле о коррупции в Укроборонпроме, читайте в материале УП #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Напомним: