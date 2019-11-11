Главные новости воскресенья и ночи: съезд "Слуги народа" и соцопрос в ОРДЛО

Партия "Слуга народа" провела съезд и избрала нового председателя, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей провели соцопрос – новости, которые были актуальны 10 октября.

О съезде "слуг"

В ходе съезда лидер партии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа". Новым главой партии стал народный депутат Александр Корниенко.

Также внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял решение разделить сборы политической силы на два этапа: вторая часть съезда партии должен состояться до 15 февраля 2020 года.

О соцопросе в ОРДЛО

Согласно данным опроса, наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин - 11,2% опрошенных.

Согласно данным исследования, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины, при этом 41,6% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%) .

50,9% жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России.

По мнению жителей оккупированных территории Луганской и Донецкой областей, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США, 63,6% опрошенных считают, что восстанавливать Донбасс нужно за счет Украины.

Очень хорошего или хорошего мнения о президенте Украины Владимире Зеленском - 19% жителей оккупированного Донбасса (1,9 и 17,2% соответственно), скорее плохого или очень плохого - 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно).

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