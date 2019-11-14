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Главные новости среды и ночи: рынок земли, заявления Коломойского

Четверг, 14 ноября 2019, 07:00

Рада дала добро на закон о рынке земли после нескольких часов грызни, Коломойский готов к развороту Украины в сторону России — новости, которые были актуальны 13 ноября.

О рынке земли

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов — 227 "слуг" и 13 внефракционных.

После этого председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти.

Евросоюз поддержал планы правительства открыть рынок земли в Украине, что может "раскрыть огромный потенциал для экономики страны".

О Коломойском

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

НАБУ сообщило владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе финучреждения о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и компаниями из группы "Приват" в 2006-2016 годах.

Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Около двух десятков правоохранителей в полной амуниции демонтировали армейскую палатку под зданием Нацбанка на улице Институтской в ​​Киеве и потолкались с митингующими.

СБУ расследует производства относительно высказываний Софии Федины и Маруси Звиробий в адрес Зеленского о возможности его гибели на передовой.

Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв "не быть дураком".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСлуга народа
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