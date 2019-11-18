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Глава МИД о выборах в ОРДЛО: Никакой "зрады" не запланировано

Понедельник, 18 ноября 2019, 12:30

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко хотел бы, чтобы Центральная избирательная комиссия обсудила и дала рекомендации, как провести законные выборы на территории ОРДЛО.

"Чем дольше мы будем обсуждать в теории, а не искать пути, как посчитать людей, которые там остались, или как обеспечить голосование перемещенных лиц и другие вопросы, тем дольше выборов не будет. Если с этого не начинать, то, очевидно, что эта история не состоится и выборы будут отложены", – сказал он в интервью "РБК-Украина".

"Я сам могу назвать массу проблем и причин, почему этого не сделать. Я хочу, чтобы профессионалы собрались и сказали: эта ситуация не является обычной и прописанной в процедурах, но, понимая специфику, мы уже начали нарабатывать и вот есть такие-то предложения. Мы как МИД работаем над этим, но мы не профессионалы в проведении выборов", – добавил Пристайко.

"У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это – сложнее, это – нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации", – заявил он.

Министр напомнил, что ОБСЕ потом должно сделать вывод, отвечают ли выборы ожиданиям людей, которые проголосовали.

"Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование", – сказал Пристайко.

"Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", – добавил он.

Пристайко подтвердил, что от заявленных условий по выборам Украина не отступит.

"Никакой "зрады" не запланировано", – сказал он.

"Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности, то, о чем вы говорите: ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д. Очевидно, каждый из этих критериев должен быть обеспечен. Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет", – добавил министр.

Предыстория:

  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", по которой после законных выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
  • Под документом стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
  • Зеленский подчеркивал: выборы на востоке пройдут только после вывода всех войск и по Конституции и законам Украины.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей. Против реализации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов.
  • 60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе по "формуле Штайнмайера", 23% высказались против нее, а 18% – поддержали ее в сентябре. В октябре 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей
  • 10 октября Зеленский заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

Знать больше Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Темы: ДонбассвиборыПристайкоЦИК
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