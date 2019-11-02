Главные новости пятницы и ночи: разведение в Золотом, пытки в одесском приюте

В Золотом завершилось разведение войск, полиция и ГБР открыли дело по поводу нарушения прав детей в приюте Одесской области — новости, которые были актуальны 1 ноября.

О разведении

В районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.

О одесском приюте

Полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам пыток и других нарушений прав детей в КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации".

О разговоре президентов

Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Зеленского и Трампа

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более трех тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

В Петровском 30 октября зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке 4 ноября не начнется.

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, попавший в "секс-скандал" в Верховной Раде, написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по вопросам международных связей.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении высказываний народного депутата "Европейское солидарности" Софии Федины в адрес Зеленского.

Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

Террористическая организация "Исламское государство" сохранила свое присутствие по всему миру благодаря разветвленным сетевым структурам и ячейкам.









